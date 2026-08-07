Η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και το Πακιστάν υπέγραψαν κοινή αμυντική συμφωνία

Η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν υπέγραψαν σήμερα στην Μέκκα κοινή αμυντική συμφωνία η οποία παγιώνει την σύνδεση του μπλοκ των σουνιτικών μουσουλμανικών δυνάμεων συμμάχων των ΗΠΑ στην Μέση Ανατολή.

Οι τρεις χώρες έχουν κοινές ανησυχίες για την χαώδη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, τον ρόλο του σιιτικού Ιράν και το όλο και πιο επιθετικό Ισραήλ.

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Η Τουρκία διαθέτει τον δεύτερο μεγαλύτερο στρατό στο ΝΑΤΟ, η Σαουδική Αραβία, η ισχυρότερη χώρα του Κόλπου, είναι ένας από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς πετρελαίου στον κόσμο, ενώ το Πακιστάν είναι η μοναδική μουσουλμανική πυρηνική δύναμη.

President @RTErdogan, who is in Makkah for a working visit, met with Crown Prince and Prime Minister Mohammed bin Salman of Saudi Arabia. pic.twitter.com/2A9WaWbSu1— Presidency of the Republic of Türkiye (@trpresidency) August 7, 2026

Το Πακιστάν ανακοίνωσε επίσης από την πλευρά του την υπογραφή της συμφωνίας, η οποία προβλέπει ότι μία «επίθεση κατά μίας από τις πλευρές θα θεωρείται επίθεση κατά όλων».

«Η συμφωνία έχει ως στόχο την ενίσχυση της συλλογικής αποτροπής κατά κάθε επιθετικής ενέργειας και ορίζει ότι κάθε στρατιωτική επίθεση κατά μίας από τις τρεις χώρες θα θεωρείται επίθεση κατά όλων», αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών του Πακιστάν.

Της υπογραφής της συμφωνίας προηγήθηκαν πολύμηνες διαπραγματεύσεις και η δήλωση του υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν ότι η Άγκυρα υποστηρίζει την δημιουργία μίας ευρύτερης πλατφόρμας περιφερειακής ασφάλειας για την προώθηση της συνεργασίας και της σταθερότητας.

Το Πακιστάν και η Σαουδική Αραβία συνδέονται από τον περασμένο Σεπτέμβριο με αμυντική συμφωνία η οποία δημιούργησε ερωτηματικά αφού το Ισλαμαμπάντ είναι πυρηνική δύναμη και προβλέπει ότι μία επίθεση κατά της μίας χώρας θεωρείται επίθεση κατά και των δύο και προβλέπει την χρήση «όλων των στρατιωτικών μέσων», δήλωσε αξιωματούχος της Σαουδικής Αραβίας. Στην πράξη ωστόσο το Πακιστάν φρόντισε να αποφύγει την στρατιωτική εμπλοκή του στον πόλεμο του Ιράν παρά τις επανειλημμένες ιρανικές επιθέσεις κατά της Σαουδικής Αραβίας.

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Η Τουρκία και το Πακιστάν έχουν αποφύγει σημαντικές απευθείας επιθέσεις στο έδαφός τους κατά την παρούσα σύρραξη στην Μέση Ανατολή, αλλά ενδιαφέρονται για την εκτόνωση των συγκρούσεων στην περιοχή της Μέσης Ανατολής που απειλούν την ασφάλεια και την οικονομική τους ευημερία.

Για την Σαουδική Αραβία, οι συνέπειες της κρίσης στην Μέση Ανατολή, που ξεκίνησε από τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου κατά του Ισραήλ, είναι σοβαρές. Οι πετρελαϊκές εξαγωγικές δυνατότητες και μεγάλα αναπτυξιακά σχέδια έχουν πληγεί, ενώ σε αμφισβήτηση τέθηκε και η αξιοπιστία της αμερικανικής ομπρέλας για την προστασία της ασφάλειας της Σαουδικής Αραβίας.

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Πακιστανικές πηγές δηλώνουν ότι η συμφωνία θα είναι προσανατολισμένη στην από κοινού παραγωγή οπλικών συστημάτων συνδυάζοντας σαουδαραβικά χρήματα, τουρκική τεχνολογία και πακιστανική πολεμική ικανότητα.

Το Πακιστάν έχει προσφέρει επί δεκαετίες εκπαίδευση και τεχνική συνδρομή στις στρατιωτικές δυνάμεις της Σαουδικής Αραβίας. Στο πλαίσιο της αμυντικής συμφωνίας Ριάντ-Ισλαμαμπάντ, το Πακιστάν έχει αναπτύξει στρατιωτικές δυνάμεις, αεροσκάφη, drones και αντιαεροπορικά συστήματα στην Σαουδική Αραβία.

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Η Τουρκία και το Πακιστάν έχουν ανταλλάξει στο πλαίσιο της αμυντικής συνεργασίας τους πολεμικά πλοία και εκπαιδευτικά αεροσκάφη.

Το 2023, το Ριάντ συμφώνησε στην αγορά τουρκικών drones και η Άγκυρα έκανε λόγο για την μεγαλύτερη εξαγωγική συμφωνία της Τουρκίας στον αμυντικό τομέα.