Ταϊλάνδη: Μαθητής άνοιξε πυρ στο σχολείο του και σκότωσε 6 άτομα – Νωρίτερα είχε δολοφονήσει τον παππού και τη γιαγιά του

Ένας έφηβος οπλισμένος με πιστόλι σκότωσε οκτώ ανθρώπους, τους έξι από τους οποίους σε λύκειο κοντά στην Μπανγκόκ, έγινε σήμερα γνωστό από τις αρχές και την αστυνομία της Ταϊλάνδης.

Ο έφηβος σκότωσε αρχικά τον παππού και τη γιαγιά του με το πιστόλι, το οποίο ανήκε στον παππού του. Στη συνέχεια πήγε στο λύκειό του, όπου σκότωσε έξι ανθρώπους, τρεις μαθητές και τρεις εκπαιδευτικούς, ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

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Ο δράστης, ένας έφηβος ηλικίας 14 ή 15 ετών και μαθητής αυτού του λυκείου, έχασε επίσης τη ζωή του, μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα τις αρχές. Φέρεται ότι πυροβόλησε 26 φορές ενώ άλλες 34 σφαίρες βρέθηκαν στη σκηνή του φονικού, ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωση της. [Breaking] Student opens fire at Nonthaburi school, several injured



A student allegedly opened fire at Debsirin Nonthaburi School in Bang Kruai district on Friday morning, leaving an initial four to five people injured, police said.



Officers from Plai Bang Police Station were… pic.twitter.com/b2vGUwPg19— Thai Enquirer (@ThaiEnquirer) August 7, 2026

Δεν είναι μέχρι στιγμής σαφές αν ο δράστης σκοτώθηκε από την αστυνομία ή αυτοκτόνησε. Επίσης δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής γνωστό το κίνητρό του.

Δεκαπέντε μαθητές του εν λόγω σχολικού ιδρύματος της επαρχίας Νονθαμπούρι, βόρεια της πρωτεύουσας, τραυματίσθηκαν επίσης προσπαθώντας να διαφύγουν, διευκρίνισε ο ταϊλανδός υφυπουργός Εσωγτερικών Πολάπι Σουβουντσβί μιλώντας στο δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο Thai PBS.

«Είναι ένα τρομερό επεισόδιο. Δεν έπρεπε να είχε συμβεί ποτέ», δήλωσε ο ταϊλανδός πρωθυπουργός Ανουτίν Τσαρνιβιρακούλ, ο οποίος έκανε δηλώσεις από την έδρα της κυβέρνησης.

«Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο η κυβέρνηση δεν επιτρέπει την κατοχή πυροβόλων όπλων», πρόσθεσε.

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Σε φωτογραφίες που δημοσιεύονται από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης εικονίζεται ο δράστης που φοράει μωβ σχολική στολή και μια χιαστί μαύρη τσάντα, ενώ κάλυκες φαίνονται στο έδαφος.

«Είδα χιλιάδες μαθητές να τρέχουν προς τα έξω. Μερικοί δεν φορούσαν καν παπούτσια», αφηγήθηκε ο Θονγκτσάι Θανακάτ, οδηγός μοτοσικλέτας-ταξί που εργάζεται εδώ και μια εικοσαριά χρόνια έξω από το σχολικό συγκρότημα.

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«Είδα το πτώμα ενός μαθητή που είχε πληγεί από σφαίρα στο κεφάλι», πρόσθεσε. «Είναι αληθινά θλιβερό».

🔫 JUST IN: A student opened fire at Debsirin Nonthaburi School in Bang Kruai (Nonthaburi province, near Bangkok), Thailand, this morning.



The suspect, identified as a student, was later reported to have died by suicide.



Police responded, students evacuated, and the… ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ August 7, 2026

Η Ταϊλάνδη έχει από τα μεγαλύτερα ποσοστά οπλοκατοχής μεταξύ των χωρών της περιοχής, καθώς υπολογίζεται ότι κυκλοφορούν περίπου 10 εκατομμύρια όπλα, ένα για κάθε επτά κατοίκους.