Τουρκία: Νταλίκα μπήκε στο αντίθετο και έπεσε σε ΙΧ που περίμεναν σε φανάρι – Ένας νεκρός και 10 τραυματίες (βίντεο)

Τραγωδία σημειώθηκε στην Τουρκία όταν μετά από τροχαίο στην περιοχή Kadinhani, στην επαρχία Ικονίου, έχασε τη ζωή του ένας άνθρωπος και τραυματίστηκαν άλλοι δέκα, όταν φορτηγό πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και έπεσε πάνω σε τέσσερα οχήματα που περίμεναν σε κόκκινο φανάρι.

Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 15:00 την Πέμπτη, 6 Αυγούστου στον αυτοκινητόδρομο Ικονίου – Αφιόν Καραχισάρ.

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Σύμφωνα με τις πληροφορίες των τουρκικών μέσων ενημέρωσης, το φορτηγό κινούνταν προς το Ικόνιο όταν, πλησιάζοντας στα φανάρια, ο οδηγός φέρεται να έχασε τον έλεγχό του, πιθανότατα λόγω βλάβης στα φρένα.

#Konya’da iddiaya göre freni boşalan tır karşı yöne geçerek kırmızı ışıkta bekleyen 4 araca çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandı. pic.twitter.com/8l6LdYtWQc— İhlas Haber Ajansı (@ihacomtr) August 7, 2026

Το βαρύ όχημα αρχικά μετακινήθηκε από τη δεξιά στην αριστερή λωρίδα και στη συνέχεια πέρασε στο αντίθετο ρεύμα. Εκεί προσέκρουσε με σφοδρότητα σε τρία αυτοκίνητα και ένα φορτηγό, τα οποία βρίσκονταν σταματημένα στο φανάρι.

Από τη σύγκρουση έχασε τη ζωή του ένας 65χρονος οδηγός ενός από τα αυτοκίνητα, ενώ ακόμη 10 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Οι τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής, όπου και νοσηλεύονται.

Τη στιγμή της σύγκρουσης κατέγραψε κάμερα άλλου οχήματος που βρισκόταν στο σημείο.