ΗΠΑ και Ιράν βλέπουν ως νίκη την υπογραφή της συμφωνίας: «Επιτυχία για μας», λέει ο Τραμπ – «Διαφωνούσα, αλλά την ενέκρινα», απαντά ο Χαμενεΐ

Τις πρώτες του δηλώσεις μετά την επίτευξη της συμφωνίας ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν πραγματοποίησε ο ανώτατος ηγέτης της χώρας, Μοτζάμπα Χαμενεΐ. In the Name of God, the Compassionate, the Merciful



To the passionate and loyal nation of Iran



As you have been informed, a memorandum of understanding was signed between the presidents of Iran and the United States of America. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ June 18, 2026

Μέσω ανακοίνωσης που μετεδόθηκε από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, ο Χαμενεΐ ξεκαθάρισε ότι παρά την αρχική του διαφωνία με το προτεινόμενο σχέδιο, τυχόν μελλοντικές απευθείας συνομιλίες με την Ουάσιγκτον δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να εκληφθούν ως υποχώρηση της Τεχεράνης. بنده علی‌الاصول [درباره تفاهم‌نامه‌] نظر دیگری داشتم ولی از باب تعهدی که رئیس‌جمهور محترم به‌عنوان رئیس شورایعالی امنیت ملی از طرف خود و اعضا در پاسداشت حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت به بنده دادند و تصریح به قبول مسئولیت آن نمودند، اجازه آن را صادر کردم. https://t.co/I6E3v7KaQM— رسانه رهبر انقلاب اسلامی (@Rahbarenghelab_) June 18, 2026

Στη γραπτή του τοποθέτηση, ο Ιρανός ηγέτης υπογράμμισε την προσήλωση της χώρας του στην προάσπιση των εθνικών της συμφερόντων.

Παράλληλα, αποκάλυψε πως αν και διατηρούσε σοβαρές επιφυλάξεις, πείστηκε να δώσει το «πράσινο φως» μετά από ρητές διαβεβαιώσεις του προέδρου της χώρας, Μαζούντ Πεζεσκιάν, και κυβερνητικών στελεχών, ότι θα διασφαλιστούν τα δικαιώματα του ιρανικού λαού αλλά και του «μετώπου της αντίστασης». However, it's self-evident that the in-person negotiations in the future will not mean acceptance of the enemy's position. We hope the blessed prayers of our Master (may God hasten his noble reappearance) will bring all kinds of victories & triumphs to honorable Iranian nation.— Ayatollah Mojtaba Khamenei (@MKhamenei_ir) June 18, 2026

«Είχα διαφορετική άποψη για τη συμφωνία, αλλά λόγω της δέσμευσης που ανέλαβε ο αξιότιμος πρόεδρος και άλλα μέλη της κυβέρνησης, έδωσα την άδεια», σημείωσε χαρακτηριστικά.

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Κλείνοντας, ο Χαμενεΐ προειδοποίησε πως το Ιράν θα αποσύρει τη στήριξή του εάν η αμερικανική πλευρά επιχειρήσει να επιβάλει πρόσθετους όρους εκτός του συμφωνημένου πλαισίου. He also explicitly stated that if the American side seeks to make excessive demands, they will not submit to them. From this moment on, we—that is, you, the proud nation, and this humble servant—will await the realization of the aforementioned conditions. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ June 18, 2026

Ντόναλντ Τραμπ: «Νίκη για τις ΗΠΑ και πτώση στις τιμές του πετρελαίου»

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για μια ξεκάθαρη «νίκη» των Ηνωμένων Πολιτειών, απορρίπτοντας τις επικρίσεις των πολιτικών του αντιπάλων που χαρακτήριζαν τη συμφωνία υπερβολικά ευνοϊκή για το Ιράν.

Μέσω της πλατφόρμας Truth Social, ο Τραμπ διέψευσε κατηγορηματικά τα σενάρια περί οικονομικών ανταλλαγμάτων.

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«Δεν υπάρχει καμία πληρωμή 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων προς το Ιράν από τις ΗΠΑ. Αυτά είναι ψευδείς ειδήσεις. Το μόνο που υπάρχει για τις ΗΠΑ είναι επιτυχία, χαμηλότερες τιμές πετρελαίου και νίκη. Δείτε το Χρηματιστήριο. Η Δημοκρατική προπαγάνδα παίζει!!!».

Σε επόμενη ανάρτησή του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ τόνισε ότι πρωταρχικός του στόχος παραμένει η εδραίωση της ειρήνης στην περιοχή, καλώντας τα κράτη της Μέσης Ανατολής να διαφυλάξουν το κλίμα των συνομιλιών.

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«Οι αγορές απολαμβάνουν αυτό που συμβαίνει, με τις τιμές του πετρελαίου να έχουν μειωθεί πολύ και τις μετοχές να έχουν ανέβει πολύ. Αναμένουμε πλήρη εκεχειρία σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!», κατέληξε ο Αμερικανός πρόεδρος.