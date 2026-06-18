ΗΠΑ και Ιράν βλέπουν ως νίκη την υπογραφή της συμφωνίας: «Επιτυχία για μας», λέει ο Τραμπ – «Διαφωνούσα, αλλά την ενέκρινα», απαντά ο Χαμενεΐ
«Πόλεμος» εντυπώσεων
Τις πρώτες του δηλώσεις μετά την επίτευξη της συμφωνίας ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν πραγματοποίησε ο ανώτατος ηγέτης της χώρας, Μοτζάμπα Χαμενεΐ.
Μέσω ανακοίνωσης που μετεδόθηκε από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, ο Χαμενεΐ ξεκαθάρισε ότι παρά την αρχική του διαφωνία με το προτεινόμενο σχέδιο, τυχόν μελλοντικές απευθείας συνομιλίες με την Ουάσιγκτον δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να εκληφθούν ως υποχώρηση της Τεχεράνης.
Στη γραπτή του τοποθέτηση, ο Ιρανός ηγέτης υπογράμμισε την προσήλωση της χώρας του στην προάσπιση των εθνικών της συμφερόντων.
Παράλληλα, αποκάλυψε πως αν και διατηρούσε σοβαρές επιφυλάξεις, πείστηκε να δώσει το «πράσινο φως» μετά από ρητές διαβεβαιώσεις του προέδρου της χώρας, Μαζούντ Πεζεσκιάν, και κυβερνητικών στελεχών, ότι θα διασφαλιστούν τα δικαιώματα του ιρανικού λαού αλλά και του «μετώπου της αντίστασης».
«Είχα διαφορετική άποψη για τη συμφωνία, αλλά λόγω της δέσμευσης που ανέλαβε ο αξιότιμος πρόεδρος και άλλα μέλη της κυβέρνησης, έδωσα την άδεια», σημείωσε χαρακτηριστικά.
Κλείνοντας, ο Χαμενεΐ προειδοποίησε πως το Ιράν θα αποσύρει τη στήριξή του εάν η αμερικανική πλευρά επιχειρήσει να επιβάλει πρόσθετους όρους εκτός του συμφωνημένου πλαισίου.
Ντόναλντ Τραμπ: «Νίκη για τις ΗΠΑ και πτώση στις τιμές του πετρελαίου»
Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για μια ξεκάθαρη «νίκη» των Ηνωμένων Πολιτειών, απορρίπτοντας τις επικρίσεις των πολιτικών του αντιπάλων που χαρακτήριζαν τη συμφωνία υπερβολικά ευνοϊκή για το Ιράν.
Μέσω της πλατφόρμας Truth Social, ο Τραμπ διέψευσε κατηγορηματικά τα σενάρια περί οικονομικών ανταλλαγμάτων.
«Δεν υπάρχει καμία πληρωμή 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων προς το Ιράν από τις ΗΠΑ. Αυτά είναι ψευδείς ειδήσεις. Το μόνο που υπάρχει για τις ΗΠΑ είναι επιτυχία, χαμηλότερες τιμές πετρελαίου και νίκη. Δείτε το Χρηματιστήριο. Η Δημοκρατική προπαγάνδα παίζει!!!».
Σε επόμενη ανάρτησή του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ τόνισε ότι πρωταρχικός του στόχος παραμένει η εδραίωση της ειρήνης στην περιοχή, καλώντας τα κράτη της Μέσης Ανατολής να διαφυλάξουν το κλίμα των συνομιλιών.
«Οι αγορές απολαμβάνουν αυτό που συμβαίνει, με τις τιμές του πετρελαίου να έχουν μειωθεί πολύ και τις μετοχές να έχουν ανέβει πολύ. Αναμένουμε πλήρη εκεχειρία σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!», κατέληξε ο Αμερικανός πρόεδρος.
πηγή στην Google
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις