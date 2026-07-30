Μπεν Άφλεκ: Κέρδισε 1 εκατ. δολάρια στο “Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος” – Δείτε βίντεο με τους πανηγυρισμούς του ηθοποιού

Ένα εκατομμύριο δολάρια κέρδισε ο Μπεν Άφλεκ από την συμμετοχή στο γνωστό τηλεπαιχνίδι “Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος” των ΗΠΑ.

Ο 53χρονος ηθοποιός την Τετάρτη 29 Ιουλίου βρέθηκε στο «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» μαζί με τον Τζέιμι Ντινγκ με σκοπό να κερδίσουν μαζί ένα χρηματικό πόσο για φιλανθρωπικούς σκοπούς. «Σε μια ετήσια παράδοση της Ημέρας των Ευχαριστιών, ποιο από τα παρακάτω δεν έχει δοθεί ως όνομα σε γαλοπούλα που έχει “χάρη” από πρόεδρο των ΗΠΑ;» καθώς οι δύο άνδρες ανταγωνίζονταν ποιος θα κερδίσει τα περισσότερα χρήματα.

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Οι επιλογές στην συγκεκριμένη ερώτηση ήταν Peanut Butter & Jelly, Tater & Tot, Mac & Cheese και Spaghetti & Meatball.

Ύστερα από συζήτηση, αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν τη βοήθεια του τηλεφώνου, καλώντας τον μακροχρόνιο συνεργάτη του Ντινγκ σε κουίζ γνώσεων, Στίβεν Μόρισον, ο οποίος ωστόσο δεν μπόρεσε να τους βοηθήσει.

Τότε, ο παρουσιαστής Τζίμι Κίμελ μοιράστηκε τις σκέψεις του μαζί τους, όπως και την απάντηση που θα έδινε ο ίδιος, που ήταν το Spaghetti & Meatball.

Τελικά, ο Άφλεκ και ο Ντινγκ εμπιστεύτηκαν την εκτίμηση του παρουσιαστή και «κλείδωσαν» τη συγκεκριμένη απάντηση, η οποία -όπως αποκαλύφθηκε λίγα δευτερόλεπτα αργότερα- ήταν η σωστή!

Οι δυο τους σηκώθηκαν όρθιοι και αγκαλιάστηκαν ενθουσιασμένοι, με τη σκηνή να γεμίζει κομφετί.

Σημειώνεται ότι τα χρήματα θα διατεθούν στη μη κερδοσκοπική οργάνωση Eastern Congo Initiative, την οποία ο Άφλεκ ίδρυσε μαζί με τη Γουίτνεϊ Γουίλιαμς το 2010, που στηρίζει τοπικές πρωτοβουλίες στο ανατολικό Κονγκό.