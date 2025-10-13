Τραγωδία στη Μασαχουσέτη: Συνετρίβη μικρό αεροσκάφος σε αυτοκινητόδρομο (βίντεο)

Ένα μικρό αεροπλάνο συνετρίβη νωρίς το πρωί της Δευτέρας κατά μήκος εθνικής οδού στο νοτιοανατολικό τμήμα της Μασαχουσέτης, σκοτώνοντας και τους δύο επιβαίνοντες και τραυματίζοντας έναν άνθρωπο στο έδαφος, σύμφωνα με τις Αρχές. Η συντριβή συνέβη περίπου στις 08:15 (15:15 ώρα Ελλάδος) εν μέσω βροχής και ισχυρών ανέμων.

Βίντεο από διερχόμενους οδηγούς δείχνουν καπνό να υψώνεται πάνω από την Interstate 195 από διάσπαρτα συντρίμμια. Ο αυτοκινητόδρομος έκλεισε προσωρινά και στις δύο κατευθύνσεις κοντά στο Ντάρτμουθ, περίπου 80 χιλιόμετρα νότια της Βοστώνης, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Μεταφορών της Πολιτείας.

Plane crash on 195 in Dartmouth, Massachusetts. pic.twitter.com/oqVcvTtCGd— Jessica Machado (@jessmachadoshow) October 13, 2025

Η Αστυνομία της Μασαχουσέτης διευκρίνισε ότι δεν υπάρχουν επιζώντες στο αεροπλάνο, το οποίο πιθανώς επιχειρούσε προσγείωση στο Περιφερειακό Αεροδρόμιο του Νιού Μπέντφορντ. Αξιωματούχοι επισημαίνουν ότι δεν φαίνεται να είχε κατατεθεί σχέδιο πτήσης ή στοιχεία επιβατών στο αεροδρόμιο.

Η Εθνική Επιτροπή Ασφάλειας Μεταφορών ανακοίνωσε ότι διερευνά το περιστατικό. Το αεροσκάφος ήταν τύπου Socata TBM–700 και είχε απογειωθεί από το Νιού Μπέντφορντ.