Οικογενειακή τραγωδία στη Χαλκιδική: Νεκροί γονείς και βρέφος μετά από σύγκρουση αυτοκινήτου με βυτιοφόρο

Μια ανείπωτη οικογενειακή τραγωδία με τρεις νεκρούς εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (15.07) στη Χαλκιδική.

Όπως έγραφε το DEBATER, όλα έγιναν όταν επιβατικό αυτοκίνητο συγκρούστηκε με βυτιοφόρο όχημα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 18:30 στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών – Νικής, στο ύψος του Πολυγύρου.

Ο απολογισμός του δυστυχήματος είναι συγκλονιστικός, καθώς έχασαν τη ζωή τους οι δύο γονείς και το βρέφος τους, ενώ σοβαρά τραυματισμένο νοσηλεύεται ένα ακόμη ανήλικο παιδί της οικογένειας.

Δραματικές στιγμές στον απεγκλωβισμό – Υπέκυψε στο νοσοκομείο ο πατέρας

Στο σημείο της σύγκρουσης έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίες βρέθηκαν αντιμέτωπες με μια άμορφη μάζα σιδερικών.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους μια γυναίκα (η μητέρα) και το βρέφος. Παράλληλα, απεγκλωβίστηκε σοβαρά τραυματισμένο ένα ανήλικο παιδί, το οποίο διακομίστηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Ο πατέρας της οικογένειας, ο οποίος μεταφέρθηκε σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου, δεν τα κατάφερε και άφησε την τελευταία του πνοή λίγο μετά την εισαγωγή του.

Η ανταπόκριση των υγειονομικών δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας ήταν άμεση, με τους διασώστες να δίνουν μάχη με τον χρόνο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μέσα σε μόλις 3 λεπτά από την κλήση, έφτασε στο σημείο του δυστυχήματος μοτοσικλέτα ταχείας παρέμβασης του ΕΚΑΒ για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Σε 6 έως 7 λεπτά ακολούθησαν τρία ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οποία παρέλαβαν τους τραυματίες για τη διακομιδή τους. Στην επιχείρηση απεγκλωβισμού συμμετείχαν συνολικά οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι αρχές διενεργούν προανάκριση για τη διακρίβωση των ακριβών αιτιών που οδήγησαν στη μοιραία σύγκρουση.