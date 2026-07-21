Ρουμανία: Χτύπημα σε πλοίο στα ανοιχτά της Ουκρανίας – Τρεις τραυματίες

Όλο και περισσότερο αυξάνονται οι σκιώσεις επιθέσεις στην Μαύρη Θάλασσα καθώς πλοίο με σημαία Λιβερίας που έπλεε από την Αίγυπτο προς την Ουκρανία χτυπήθηκε στα ανοιχτά των ακτών της Ρουμανίας.

«Χθες το βράδυ, το LPG Gas Lisbon, ένα πλοίο με σημαία Λιβερίας, χτυπήθηκε εκτός των ρουμανικών χωρικών υδάτων, περίπου 20 ναυτικά μίλια (40 χλμ.) από τις ρουμανικές ακτές», έγραψε ο πρόεδρος της Ρουμανίας Νικουσόρ Νταν στο X.

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Ο Νταν δήλωσε ότι Ρουμάνοι διασώστες απομάκρυναν τα 17 μέλη του πληρώματος, περιλαμβανομένων τριών μελών του που είχαν τραυματιστεί, και ένα ρυμουλκό εστάλη στο σημείο για να διασφαλίσει ότι το πλοίο δεν είχε πάρει κλίση και ότι δεν συνιστούσε κίνδυνο για τη ναυσιπλοΐα. ‼️An LPG tanker carrying more than 3,790 tonnes of liquefied petroleum gas was attacked and exploded overnight in the Black Sea, about 20 nautical miles (37 km) off Romania’s coast, outside Romanian territorial waters. pic.twitter.com/DrRCQ4P72c— Mircea Barbu (@_mirceabarbu) July 21, 2026

«Οι κρατικοί θεσμοί βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού και θα αποσαφηνίσουν τις συνθήκες, τα αίτια και τις ευθύνες που απορρέουν από το σοβαρό αυτό περιστατικό, που το πιθανότερο είναι να συνδέεται με τον παράνομο πόλεμο επιθετικότητας της Ρωσικής Ομοσπονδίας εναντίον της Ουκρανίας», πρόσθεσε ο Νταν.