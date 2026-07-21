Άντι Μπέρναμ: Οι εξαγγελίες του νέου Βρετανού πρωθυπουργού και τα πρώτα τηλεφωνήματα σε ξένους ηγέτες

Νέα εποχή στη Βρετανία, μετά την ανάληψη της πρωθυπουργίας από τον μέχρι πρότινος δήμαρχο του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ, ο οποίος ανέλαβε τη διακυβέρνηση μετά την παραίτηση του Κιρ Στάρμερ.

Στην πρώτη ομιλία του μπροστά στον αριθμό 10 της Ντάουνινγκ Στριτ, ο Μπέρναμ έκανε λόγο για μεγάλη πρόκληση και υποσχέθηκε να «φέρει ξανά την ελπίδα» στη χώρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Γνωρίζω ότι ο κόσμος έχει κουραστεί από την πολιτική. Σας ακούω. Δεν ήμασταν αρκετά καλοί και πρέπει να γίνουμε καλύτεροι», τόνισε ο Άντι Μπέρναμ και πρόσθεσε ότι η Βρετανία πρέπει να ανακτήσει τη σταθερότητα και την αξιοπιστία της.

«Θα βοηθήσουμε τους ανθρώπους να ζουν καλά, χτίζοντας ένα πιο προνοητικό κράτος, επενδύοντας στην επιτυχία των ανθρώπων αντί να πληρώνουμε για την αποτυχία. Και αυτό το έργο ξεκινά τώρα. Σύντομα θα περάσω από αυτή την πόρτα πίσω μου και θα δώσω την πρώτη μου εντολή να σταματήσουν να κοιμούνται οι άνθρωποι στους δρόμους» είπε μεταξύ άλλων ο νέος Βρετανός πρωθυπουργός.

Όπως ανακοίνωσε, η νέα κυβέρνηση θα παρουσιάσει άμεσα ένα πλήρως χρηματοδοτούμενο πακέτο στήριξης για το κόστος ζωής, το οποίο αναμένεται να περιλαμβάνει μειώσεις στους λογαριασμούς ενέργειας και στα εισιτήρια των λεωφορείων.

Andy Burnham became Britain's seventh prime minister in a decade, promising to ‘rewire’ the nation to focus more clearly on issues people care about, such as a cost-of-living crisis and poorly performing services https://t.co/bBSVObdwl2 pic.twitter.com/BJyhLh6zWd— Reuters (@Reuters) July 20, 2026

Επίσης, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικών παρεμβάσεων, ακόμη και για τον περιορισμό των ενοικίων στον ιδιωτικό τομέα.

«Δεν πρόκειται να πάρουμε ρίσκα με την οικονομία. Θα κινηθούμε με σύνεση, αλλά θα αξιοποιήσουμε κάθε ευελιξία που επιτρέπουν οι δημοσιονομικοί κανόνες», διεμήνυσε ο Μπέρναμ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε ποιους ξένους ηγέτες έκανε τα πρώτα τηλεφωνήματα

Με τον πρώτο ξένο ηγέτη που συνομίλησε τηλεφωνικά νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας ήταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, τον οποίο διαβεβαίωσε ότι παραμένει δεσμευμένος «στην άμυνα και την ασφάλεια», ανακοίνωσε η Ντάουνινγκ Στριτ.

Σε αυτήν την πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία των δύο ηγετών «ο πρωθυπουργός επανέλαβε τη δέσμευσή του στην άμυνα και την ασφάλεια και είπε ότι η εγγύηση της ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου και των συμμάχων του παραμένει στην κορυφή των προτεραιοτήτων του», είπε ένας εκπρόσωπος του πρωθυπουργικού γραφείου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο πρόεδρος Τραμπ τον ενημέρωσε για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και ο Μπέρναμ υπογράμμισε «τη δέσμευση του Ηνωμένου Βασιλείου για την ασφαλή ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, ώστε να στηριχθεί η παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα και να μειωθεί το κόστος για τις επιχειρήσεις και τις οικογένειες στη χώρα.

Ο Άντι Μπέρναμ, μέχρι πρότινος δήμαρχος του Μείζονος Μάντσεστερ, προσκάλεσε επίσης τον Τραμπ να επισκεφθεί αυτήν την πόλη της βορειοδυτικής Αγγλίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε μέσω Truth Social ότι είχαν «πολύ καλή συζήτηση» τηλεφωνικά με τον νέο πρωθυπουργό της Βρετανίας Άντι Μπέρναμ, που ανέλαβε τα καθήκοντά του νωρίτερα μέσα στην ημέρα.

«Ο πρωθυπουργός έχει μπροστά του πολλή δουλειά, αλλά θα είναι ικανός να τη φέρει σε πέρας και, φυσικά, οι ΗΠΑ θα είναι εκεί για να τον βοηθήσουν», διαβεβαίωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφέροντας πως συζήτησε με τον συνομιλητή του για το ζήτημα του στενού του Ορμούζ, τη στρατιωτική συμμαχία των δυο κρατών και εμπορικά ζητήματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανήγγειλε εξάλλου συνάντηση των δυο ανδρών «στο όχι πολύ μακρινό μέλλον».

Από την πλευρά του, ο καγκελάριος των συντηρητικών στη Γερμανία Φρίντριχ Μερτς και ο νέος πρωθυπουργός των Εργατικών στη Βρετανία Άντι Μπέρναμ συμφώνησαν κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξής τους χθες Δευτέρα να συνεχίσουν τη στενή συνεργασία των δυο χωρών και να προωθήσουν την εφαρμογή της συνθήκης του Κένζιγκτον, έκανε γνωστό το Βερολίνο.

Η συνθήκη –συμφωνία διμερούς φιλίας– υπογράφτηκε στο Λονδίνο τη 17η Ιουλίου 2025 από τον κ. Μερτς και τον προκάτοχο του κ. Μπέρναμ, τον Κιρ Στάρμερ.

Όσον αφορά τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, οι δυο επικεφαλής κυβερνήσεων τόνισαν πως θα συνεχίσουν να παρέχουν εκτεταμένη υποστήριξη στο Κίεβο και να αυξάνουν την πίεση στη Μόσχα, σύμφωνα με τις υπηρεσίες του καγκελάριου. Διαβεβαίωσαν πως οι δυο χώρες θέλουν μολαταύτα σοβαρές συνομιλίες για την επίτευξη δίκαιης και διαρκούς ειρήνης.

Νωρίτερα, ο Άντι Μπέρναμ συζήτησε για τον πόλεμο αυτόν κατά τη διάρκεια τηλεφωνικών συνδιαλέξεών τους με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο καγκελάριος Μερτς προσκάλεσε τον πρωθυπουργό Μπέρναμ να επισκεφτεί το Βερολίνο το συντομότερο, πάντα σύμφωνα με τη γερμανική κυβέρνηση.

Βρετανία: Ποιοι αναλαμβάνουν τα κρίσιμα «χαρτοφυλάκια»

Μία από τις πρώτες κινήσεις του νέου πρωθυπουργού ήταν ο διορισμός του πρώην υπουργού Άμυνας Τζον Χίλι στη θέση του υπουργού Οικονομικών, σε μια επιλογή που ερμηνεύεται ως προσπάθεια να σταλεί μήνυμα σταθερότητας στις αγορές.

Παράλληλα, ο Εντ Μίλιμπαντ –υπουργός Ενέργειας στην κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ και πρώην ηγέτης του Εργατικού Κόμματος (2010-2015)– διορίστηκε υπουργός Εξωτερικών στην κυβέρνηση του Άντι Μπέρναμ, όπως ανακοινώθηκε σήμερα από τη Ντάουνινγκ Στριτ.

Η υπουργός Εσωτερικών Σαμπάνα Μαχμούντ, γνωστή για τη σκληρή στάση της στο μεταναστευτικό, διατηρήθηκε στη θέση της.