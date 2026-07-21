Έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ για τον καύσωνα: «Πορτοκαλί» προειδοποίηση για 43άρια – Οι τρεις περιοχές που θα «βράσουν»

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το ισχυρό κύμα καύσωνα που επηρεάζει τη χώρα, με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) να επικαιροποιεί το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού και να εκδίδει «πορτοκαλί» προειδοποίηση για εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες. Σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις, η κορύφωση του φαινομένου αναμένεται την Τετάρτη 22 Ιουλίου, όταν σε ορισμένες περιοχές ο υδράργυρος θα αγγίξει ακόμη και τους 43 βαθμούς Κελσίου.

Οι περιοχές όπου αναμένονται οι υψηλότερες θερμοκρασίες

Όπως επισημαίνει η ΕΜΥ, οι πιο υψηλές θερμοκρασίες θα καταγραφούν στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά Ελλάδα και την ανατολική Πελοπόννησο, όπου το θερμόμετρο αναμένεται να φτάσει τοπικά τους 42 έως 43°C. Πολύ δύσκολες θα είναι οι συνθήκες και στην υπόλοιπη ανατολική ηπειρωτική χώρα, ενώ έντονη θερμική επιβάρυνση αναμένεται να αντιμετωπίσουν και τα μεγάλα αστικά κέντρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για την Αττική, η θερμοκρασία προβλέπεται να φτάσει τους 40 με 41 βαθμούς, ενώ στις υπόλοιπες ηπειρωτικές περιοχές θα κυμανθεί μεταξύ 39 και 41°C. Στα νησιά, οι μέγιστες τιμές θα είναι χαμηλότερες, ωστόσο οι ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες θα επιμείνουν και εκεί.

Πότε αναμένεται υποχώρηση του καύσωνα

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν και τις επόμενες ημέρες, με σταδιακή αποκλιμάκωση να αναμένεται από το τέλος της εβδομάδας, αρχικά στα δυτικά και στη συνέχεια στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας.

Οι συστάσεις των Αρχών

Οι υγειονομικές και πολιτικές αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να περιορίσουν τις άσκοπες μετακινήσεις κατά τις θερμότερες ώρες της ημέρας, να αποφεύγουν την πολύωρη έκθεση στον ήλιο, να καταναλώνουν άφθονα υγρά και να παραμένουν σε δροσερούς ή κλιματιζόμενους χώρους όπου αυτό είναι δυνατό.

Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται σε ηλικιωμένους, μικρά παιδιά, εγκύους, άτομα με χρόνια νοσήματα και εργαζόμενους που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Παράλληλα, οι υψηλές θερμοκρασίες, σε συνδυασμό με την ξηρασία και τους ανέμους που αναμένονται σε ορισμένες περιοχές, αυξάνουν σημαντικά και τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα.