Συναγερμός στο Τέξας: Μικρό αεροσκάφος συνετρίβη και προκάλεσε φωτιά
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματίες
Ξέσπασε μεγάλη φωτιά έπειτα από συντριβή αεροπλάνου σε πολλά φορτηγά σε πολυσύχναστο αυτοκινητόδρομο στο Φορτ Γουόρθ του Τέξας. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για νεκρούς ή τραυματίες.
Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το CBS, η πυροσβεστική υπηρεσία του Fort Worth ανέφερε ότι το αεροπλάνο προσέκρουσε σε φορτηγά και ρυμουλκούμενα και ότι η πυρκαγιά είναι πλέον υπό έλεγχο.
Από τα βίντεο που έχουν έρθει στη δημοσιότητα φαίνεται ένα τεράστιο σύννεφο καπνού να αναδύεται από τον τόπο της συντριβής.
A plane has crashed in Fort Worth, Texas.pic.twitter.com/4xmMVZvz0b— Clash Report (@clashreport) October 12, 2025
Προς το παρόν δεν είναι γνωστό από πού προέρχονταν το αεροπλάνο.
🚨 BREAKING
Fort Worth, Haslet, and Saginaw Fire Departments are responding to a plane crash in the 12700 block of N. Saginaw Blvd, just north of Hicks Airfield, Texas.
The incident involves multiple tractor-trailers engulfed in flames, producing heavy black smoke. pic.twitter.com/6bayrfWvaa— American Press 🗽 (@americanspress) October 12, 2025
Τα φορτηγά φαίνεται να ήταν σταθμευμένα σε ένα χώρο πίσω από έναν φράχτη, όπως δείχνει ένα από τα βίντεο, αλλά είναι δύσκολο να διακριθεί η φύση του συμβάντος από το υλικό. Καπνός αναδύεται από μία από τις καμπίνες.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις