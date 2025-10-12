Αν ο Τσίπρας δημιουργούσε νέο κόμμα, θα το ψηφίζατε; Ψήφισε Εδώ
Συναγερμός στο Τέξας: Μικρό αεροσκάφος συνετρίβη και προκάλεσε φωτιά

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματίες

Ξέσπασε μεγάλη φωτιά έπειτα από συντριβή αεροπλάνου σε πολλά φορτηγά σε πολυσύχναστο αυτοκινητόδρομο στο Φορτ Γουόρθ του Τέξας. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για νεκρούς ή τραυματίες.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το CBS, η πυροσβεστική υπηρεσία του Fort Worth ανέφερε ότι το αεροπλάνο προσέκρουσε σε φορτηγά και ρυμουλκούμενα και ότι η πυρκαγιά είναι πλέον υπό έλεγχο.

Από τα βίντεο που έχουν έρθει στη δημοσιότητα φαίνεται ένα τεράστιο σύννεφο καπνού να αναδύεται από τον τόπο της συντριβής.

Προς το παρόν δεν είναι γνωστό από πού προέρχονταν το αεροπλάνο.

Τα φορτηγά φαίνεται να ήταν σταθμευμένα σε ένα χώρο πίσω από έναν φράχτη, όπως δείχνει ένα από τα βίντεο, αλλά είναι δύσκολο να διακριθεί η φύση του συμβάντος από το υλικό. Καπνός αναδύεται από μία από τις καμπίνες.

