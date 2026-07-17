Χαλκιδική: Δεν έχει εμφανιστεί κανένας συγγενής για το 7χρονο παιδί μετά το τροχαίο που ξεκλήρισε ολόκληρη οικογένεια

Βαρύ πένθος έχει σκεπάσει τη Μολδαβία μετά την είδηση για το πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα στη Χαλκιδική, το οποίο κόστισε τη ζωή σε τρία μέλη μιας οικογένειας.

Ο Δήμος Στρασένι της Μολδαβίας, απ’ όπου καταγόταν η οικογένεια, εξέδωσε δημόσια έκκληση προς τους πολίτες για οικονομική ενίσχυση, προκειμένου να στηριχθούν οι εναπομείναντες οικείοι τους και να καλυφθούν τα έξοδα επαναπατρισμού των σορών.

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Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, νεκροί είναι ο Κονσταντίν και η Λουτσία Σίρμπου, καθώς και το μόλις έξι μηνών βρέφος τους.

Η δημοσιοποίηση οικογενειακών τους φωτογραφιών στα μολδαβικά μέσα ενημέρωσης έχει προκαλέσει κύμα βαθιάς συγκίνησης τόσο στη γενέτειρά τους όσο και στην Ελλάδα.

Διασωληνωμένο στη ΜΕΘ το 7χρονο κοριτσάκι – Αναζητούνται συγγενείς

Την ίδια ώρα, το μεγαλύτερο παιδί της οικογένειας, ένα 7χρονο κορίτσι, δίνει τη δική του μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Το παιδί νοσηλεύεται σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένο στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, φέροντας βαρύτατα τραύματα στο κεφάλι, το πρόσωπο και τον θώρακα.

Όπως μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός Mega, μέχρι στιγμής δεν έχει εμφανιστεί κανένας συγγενής στο νοσοκομείο, με αποτέλεσμα το παιδί να νοσηλεύεται χωρίς την παρουσία δικού του ανθρώπου.

Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό παραμένει συνεχώς πάνω από το προσκεφάλι του, ενώ οι ελληνικές αρχές βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασιών για τον εντοπισμό συγγενικών προσώπων στη Μολδαβία, ώστε να ταξιδέψουν στην Ελλάδα και να βρεθούν στο πλευρό του.

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Το χρονικό της σφοδρής σύγκρουσης

Το μοιραίο δυστύχημα σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Πολυγύρου – Αγίου Νικολάου, στο ύψος της Μεταμόρφωσης Χαλκιδικής.

Υπό συνθήκες που τελούν υπό διερεύνηση από την Τροχαία, το επιβατικό αυτοκίνητο της οικογένειας συγκρούστηκε με βυτιοφόρο όχημα.

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Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που το όχημα εξετράπη της πορείας του, εγκλωβίζοντας και τραυματίζοντας θανάσιμα τους επιβαίνοντες.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες και τους γιατρούς να καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες, οι οποίες ωστόσο δεν στάθηκαν αρκετές για να αποτρέψουν την τριπλή τραγωδία.