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Δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους σε πυρκαγιά σε κτίριο κοντά στο Μπορντό

Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας Λοράν Νουνιέζ

Δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους σε πυρκαγιά σε κτίριο κοντά στο Μπορντό
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Δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους ενώ έδιναν μάχη με τις φλόγες κοντά στο Μπορντό, στη νοτιοδυτική Γαλλία, ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ.

«Μόλις πληροφορήθηκα ότι δύο πυροσβέστες σκοτώθηκαν κατά την κατάσβεση μιας πυρκαγιάς στο Μερινιάκ, μια πυρκαγιά σε κτίριο» είπε, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις, ενώ μιλούσε στο κοινοβούλιο απαντώντας σε επίκαιρες ερωτήσεις.

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Η Γαλλία μετρά συνολικά 250.000 πυροσβέστες. Οι 200.900 από αυτούς είναι εθελοντές, οι 44.300 είναι επαγγελματίες πυροσβέστες και οι υπόλοιποι 13.370 υπάγονται στις ένοπλες δυνάμεις (στο Παρίσι και τη Μασσαλία).

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

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