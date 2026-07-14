Νεκρό ζευγάρι στον Πειραιά: «Έχασα το κορίτσι μου», φώναζε η μητέρα της 27χρονης – Συσσωρεύτηκαν δηλητηριώδη αέρια στο γκαράζ

Σοκ και ανείπωτη θλίψη επικρατεί στον Πειραιά μετά τον εντοπισμό ενός νεαρού ζευγαριού, ηλικίας 28 και 27 ετών, χωρίς τις αισθήσεις του μέσα σε αυτοκίνητο, το οποίο ήταν σταθμευμένο σε γκαράζ πολυκατοικίας επί της οδού Μήλου.

Το μακάβριο εύρημα αποκαλύφθηκε το πρωί της Τρίτης (14/07), όταν ο πατέρας του 28χρονου, ανησυχώντας από την παρατεταμένη αδυναμία επικοινωνίας με τον γιο του, κατέβηκε στον υπόγειο χώρο στάθμευσης.

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Εκεί ήρθε αντιμέτωπος με το τραγικό θέαμα, εντοπίζοντας τα δύο παιδιά νεκρά μέσα στο όχημα, του οποίου η μηχανή βρισκόταν σε λειτουργία ενώ η πόρτα του γκαράζ ήταν ερμητικά κλειστή.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου απλώς διαπίστωσε τον θάνατό τους, καθώς και δυνάμεις της Αστυνομίας με ιατροδικαστή.

Από την πρώτη αυτοψία αποκλείστηκε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, καθώς κανένας από τους δύο νέους δεν έφερε εξωτερικά τραύματα.

Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες των γειτόνων

Οι στιγμές που ακολούθησαν την αποκάλυψη της τραγωδίας ήταν δραματικές, με τους κατοίκους της περιοχής να ξεσπούν σε θρήνο. Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε στην κάμερα της ΕΡΤ τις πρώτες στιγμές.

«Εγώ με τις φωνές κατάλαβα ότι κάτι δεν πάει καλά. Φώναζε η μητέρα της κοπέλας, φώναζε. Έλεγε “το κορίτσι μου το έχασα”, τι να πει και αυτή η γυναίκα. Τραγωδία μεγάλη».

Ένας άλλος περίοικος, αποτυπώνοντας την εικόνα που αντίκρισε λίγο αργότερα, σημείωσε: «Κατέβηκα αργά εγώ, κατά τις 10.30 – 11.

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Είδα τον πατέρα και τη μητέρα που ήταν τι να σας πω τώρα. Είχαν αφήσει το αυτοκίνητο ανοιχτό και με τις αναθυμιάσεις πιθανόν να έγινε κάτι. Να δουλεύει το αυτοκίνητο και να ναι κλειστό το γκαράζ, καταλαβαίνετε…»

Στο «μικροσκόπιο» το μονοξείδιο του άνθρακα

Οι προκαταρκτικές εκτιμήσεις των Αρχών εστιάζουν στο ενδεχόμενο της δηλητηρίασης από εισπνοή μονοξειδίου του άνθρακα.

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Σύμφωνα με το επικρατέστερο σενάριο που εξετάζεται είναι η λειτουργία του κινητήρα σε έναν στενό, κλειστό χώρο χωρίς καθόλου αερισμό να οδήγησε στην ταχύτατη συσσώρευση του τοξικού αερίου.

Εικάζεται ότι το σύστημα κλιματισμού του αυτοκινήτου απορρόφησε τα καυσαέρια από το περιβάλλον του γκαράζ και τα διοχέτευσε στο εσωτερικό του οχήματος, εκθέτοντας το ζευγάρι σε θανάσιμα επίπεδα του δηλητηριώδους αερίου με αποτέλεσμα την απώλεια των αισθήσεών τους.

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Φως στα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατος των δύο άτυχων νέων αναμένεται να ρίξει η διενέργεια της νεκροψίας-νεκροτομής, καθώς και το επίσημο πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης.