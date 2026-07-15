Τραγωδία στη Χαλκιδική: Νεκροί μια γυναίκα και ένα βρέφος μετά από σύγκρουση Ι.Χ. με βυτιοφόρο – Τέσσερις τραυματίες

Μια ανείπωτη τραγωδία στην άσφαλτο γράφτηκε το απόγευμα της Τετάρτης (15.07) στη Χαλκιδική, με τον τραγικό απολογισμό να καταγράφει δύο νεκρούς –μια γυναίκα και ένα βρέφος– και τέσσερις σοβαρά τραυματίες.

Το σφοδρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 18:30 το απόγευμα στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών – Νικής, στο ύψος της Μεταμόρφωσης.

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Υπό συνθήκες που διερευνώνται από τις αρχές, ένα ιδιωτικής χρήσης επιβατικό αυτοκίνητο συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με βυτιοφόρο όχημα.

Στο σημείο της σύγκρουσης έσπευσαν αμέσως ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της Αστυνομίας καθώς και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Η επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό των επιβατών του ΙΧ ήταν δραματική.

Οι πυροσβέστες ανέσυραν δυστυχώς χωρίς τις αισθήσεις τους μια γυναίκα και ένα βρέφος που επέβαιναν στο μοιραίο αυτοκίνητο. Από τα συντρίμμια του ίδιου οχήματος απεγκλωβίστηκαν με σοβαρά τραύματα ακόμη τέσσερα άτομα, ανάμεσα στα οποία ένας άνδρας και ένα ανήλικο παιδί.

Όλοι οι τραυματίες παρελήφθησαν άμεσα από τους διασώστες του ΕΚΑΒ και διακομίστηκαν εσπευσμένα στο πλησιέστερο νοσοκομείο, όπου τους παρέχεται επείγουσα ιατρική φροντίδα.

Λόγω της σοβαρότητας του δυστυχήματος και για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων διάσωσης και απομάκρυνσης των οχημάτων, το συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου παρέμεινε κλειστό για την κυκλοφορία.

Προανάκριση για τη διαλεύκανση των ακριβών αιτιών και των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη η θανατηφόρα σύγκρουση διενεργεί το αρμόδιο τμήμα Τροχαίας.

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