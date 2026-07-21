Δραματικές στιγμές σε φλεγόμενο διαμέρισμα στην Αττάλεια – Βγήκαν στο περβάζι για να ξεφύγουν από την φωτιά
Οι πυροσβέστες, έφτασαν στο σημείο με κλιμακοφόρο όχημα και κατάφεραν να τους απεγκλωβίσουν
Στιγμές πανικού και τρόμου έζησαν ένοικοι διαμερισμάτος που τυλίχθηκε στις φλόγες στην Αττάλεια της Τουρκίας το πρωί της Τρίτης (21/7).
Ειδικότερα, η πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 09:15, σε διαμέρισμα πέμπτου ορόφου πολυκατοικίας στην περιοχή Muratpasa. Οι φλόγες εξαπλώθηκαν γρήγορα με αποτέλεσμα δύο ένοικοι να μην μπορέσουν να φτάσουν στην έξοδο.
Οι δύο εγκλωβισμένοι κατέφυγαν στο περβάζι έξω από το διαμέρισμα και άρχισαν να καλούν σε βοήθεια, ενώ ειδοποιήθηκαν άμεσα οι Αρχές, σύμφωνα με την Sabah.
Οι πυροσβέστες, έφτασαν στο σημείο με κλιμακοφόρο όχημα και κατάφεραν να τους απεγκλωβίσουν. Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο μετά από μισή ώρα.
Οι δύο διασωθέντες είχαν εισπνεύσει καπνό και αφού δέχθηκαν τις πρώτες βοήθειες από διασώστες, μεταφέρθηκαν προληπτικά σε νοσοκομείο για εξετάσεις.
πηγή στην Google
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