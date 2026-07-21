Δραματικές στιγμές σε φλεγόμενο διαμέρισμα στην Αττάλεια – Βγήκαν στο περβάζι για να ξεφύγουν από την φωτιά

Στιγμές πανικού και τρόμου έζησαν ένοικοι διαμερισμάτος που τυλίχθηκε στις φλόγες στην Αττάλεια της Τουρκίας το πρωί της Τρίτης (21/7).

Ειδικότερα, η πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 09:15, σε διαμέρισμα πέμπτου ορόφου πολυκατοικίας στην περιοχή Muratpasa. Οι φλόγες εξαπλώθηκαν γρήγορα με αποτέλεσμα δύο ένοικοι να μην μπορέσουν να φτάσουν στην έξοδο.

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Οι δύο εγκλωβισμένοι κατέφυγαν στο περβάζι έξω από το διαμέρισμα και άρχισαν να καλούν σε βοήθεια, ενώ ειδοποιήθηκαν άμεσα οι Αρχές, σύμφωνα με την Sabah.

Οι πυροσβέστες, έφτασαν στο σημείο με κλιμακοφόρο όχημα και κατάφεραν να τους απεγκλωβίσουν. Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο μετά από μισή ώρα. PENCEREDEN SARKIP KURTARILMAYI BEKLEDİLER

Antalya’da teras katındaki yangında mahsur kalan iki kişi, pencereden sarkarak kurtarılmayı bekledi. İtfaiye ekipleri iki kişiyi kurtarırken, ev kullanılamaz hale geldihttps://t.co/nVBqCETGTd



Video: DHA pic.twitter.com/VBZXyATq9k July 21, 2026