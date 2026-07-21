Καύσωνας: Έκτακτα μέτρα για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα – Πού σταματούν οι υπαίθριες εργασίες και ποιες είναι οι εξαιρέσεις

Έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων από τις ακραία υψηλές θερμοκρασίες που αναμένονται την Τετάρτη 22 Ιουλίου θέτει σε εφαρμογή το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Με εγκύκλιο που υπέγραψε ο Γενικός Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων, Νίκος Μηλαπίδης, προβλέπονται υποχρεωτικές παρεμβάσεις για τις επιχειρήσεις, με στόχο να περιοριστεί η θερμική καταπόνηση όσων εργάζονται, ιδιαίτερα σε εξωτερικούς χώρους.

Οι εργοδότες καλούνται να εφαρμόσουν όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που προβλέπει η εργατική νομοθεσία, ώστε να διασφαλιστεί η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας.

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Υποχρεωτική διακοπή υπαίθριων εργασιών

Το βασικότερο μέτρο αφορά την υποχρεωτική παύση κάθε χειρωνακτικής εργασίας σε εξωτερικούς χώρους από τις 13:00 έως τις 17:00 στις περιοχές όπου αναμένονται οι υψηλότερες θερμοκρασίες.

Η απαγόρευση ισχύει για:

την Ανατολική Στερεά Ελλάδα,

τη Θεσσαλία,

την Ανατολική Πελοπόννησο,

το σύνολο της Περιφέρειας Αττικής.

Η απόφαση καλύπτει εργασίες που πραγματοποιούνται σε οικοδομές, τεχνικά έργα, εργοτάξια και ναυπηγοεπισκευαστικές εγκαταστάσεις, καθώς και κάθε άλλη υπαίθρια χειρωνακτική δραστηριότητα που εκθέτει τους εργαζόμενους στις ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες.

Τι ισχύει για delivery και διανομές

Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει και για τις υπηρεσίες διανομής.

Κατά το χρονικό διάστημα της υποχρεωτικής παύσης δεν επιτρέπεται η διανομή προϊόντων με δίκυκλα, μοτοποδήλατα, ηλεκτρικά πατίνια ή άλλα αντίστοιχα μέσα, είτε η εργασία πραγματοποιείται για φυσικό κατάστημα είτε μέσω ψηφιακής πλατφόρμας.

Ωστόσο, οι επιχειρήσεις delivery μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν με δύο τρόπους:

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μέσω παραλαβής της παραγγελίας από τον ίδιο τον πελάτη (take away),

μέσω διανομών που πραγματοποιούνται με επιβατικά ή επαγγελματικά οχήματα τα οποία διαθέτουν σύστημα κλιματισμού.

Το μέτρο αφορά και τους εργαζόμενους πλατφορμών

Η εγκύκλιος διευκρινίζει ότι οι περιορισμοί εφαρμόζονται ανεξάρτητα από τη μορφή της εργασιακής σχέσης. Αυτό σημαίνει ότι προστατεύονται τόσο οι μόνιμοι και εποχικοί εργαζόμενοι όσο και όσοι απασχολούνται μέσω ψηφιακών πλατφορμών διανομής.

Ποιες δραστηριότητες εξαιρούνται

Από την υποχρεωτική παύση εξαιρούνται υπηρεσίες και δραστηριότητες που σχετίζονται με κρίσιμες κοινωνικές υποδομές και δεν μπορούν να διακοπούν.

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Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

οι υπηρεσίες υγείας,

η ύδρευση και η ηλεκτροδότηση,

οι αεροπορικές μεταφορές και οι υπηρεσίες handling,

οι θαλάσσιες, οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές,

καθώς και άλλες υπηρεσίες κοινής ωφέλειας.

Ακόμη και στις περιπτώσεις αυτές, οι εργοδότες υποχρεούνται να εφαρμόζουν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας, όπως προσαρμογή του ωραρίου, διαλείμματα, παροχή νερού και κάθε άλλη οργανωτική παρέμβαση που μειώνει την έκθεση των εργαζομένων στη ζέστη.

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Πρόστιμο 2.000 ευρώ για κάθε εργαζόμενο

Το Υπουργείο προειδοποιεί ότι οι επιχειρήσεις που δεν συμμορφωθούν με την υποχρεωτική παύση εργασιών κινδυνεύουν με αυστηρές κυρώσεις.

Ειδικότερα, η Επιθεώρηση Εργασίας μπορεί να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ για κάθε εργαζόμενο που θα διαπιστωθεί ότι απασχολείται κατά παράβαση των έκτακτων μέτρων.

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Τηλεργασία για εργαζόμενους υψηλού κινδύνου

Ιδιαίτερη μέριμνα προβλέπεται για εργαζόμενους που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου, όταν η εργασία τους πραγματοποιείται στις περιοχές όπου ισχύουν τα έκτακτα μέτρα.

Στις περιπτώσεις που η φύση της εργασίας το επιτρέπει, οι επιχειρήσεις καλούνται να παρέχουν τη δυνατότητα τηλεργασίας, ώστε να περιοριστεί η έκθεση των συγκεκριμένων εργαζομένων στις ακραίες καιρικές συνθήκες.

Διευκολύνσεις στις αλλαγές ωραρίου

Η εγκύκλιος προβλέπει επίσης μεγαλύτερη ευελιξία για τις επιχειρήσεις που θα χρειαστεί να μεταβάλουν προσωρινά τα ωράρια εργασίας εξαιτίας του καύσωνα.

Για τις περιοχές στις οποίες εφαρμόζονται τα έκτακτα μέτρα, οι εργοδότες δεν υποχρεούνται να δηλώνουν εκ των προτέρων στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ κάθε αλλαγή στην ώρα προσέλευσης ή αποχώρησης των εργαζομένων, διευκολύνοντας έτσι την προσαρμογή της λειτουργίας των επιχειρήσεων στις ιδιαίτερες συνθήκες που δημιουργεί το κύμα καύσωνα.