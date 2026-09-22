Τουρκία: Ένοπλος άνοιξε πυρ έξω από λύκειο – Αναφορές για 8 τραυματίες

Ένοπλη επίθεση σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (22/9) έξω από λύκειο στο Τουργκουτλού της Μανίσα, στη δυτική Τουρκία, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για τραυματίες μαθητές.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 08:00, στην περιοχή Αλμπαϊράκ, έξω από το Επαγγελματικό και Τεχνικό Λύκειο Ανατολίας Ιντζί Ουζμέζ.

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Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ένοπλος άνοιξε πυρ κοντά στην είσοδο του σχολείου, την ώρα που μαθητές έφταναν για τα μαθήματά τους.

Αμέσως μετά την επίθεση έγινε κλήση στο Κέντρο Επείγουσας Βοήθειας 112, ενώ στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές και υγειονομικές δυνάμεις.

🇹🇷 #URGENT: Shooting reported outside a lyceum in #Türkiye



📍 The incident took place outside Niyazi Üzmez Technical Lyceum in #Turgutlu, #Manisa.



🚑 At least four students were reportedly injured. Police and emergency medical teams were dispatched to the scene. pic.twitter.com/eU0nPVMSi6 September 22, 2026

Αναφορές για οκτώ τραυματίες

Οι πληροφορίες για τον ακριβή αριθμό των τραυματιών παραμένουν συγκεχυμένες.

Το Associated Press, επικαλούμενο το τουρκικό δίκτυο Habertürk, μεταδίδει ότι τραυματίστηκαν τουλάχιστον τέσσερα άτομα, τα περισσότερα από τα οποία είναι μαθητές.

Νεότερες δημοσιογραφικές πληροφορίες ανεβάζουν τον αριθμό των τραυματιών στους οκτώ, ενώ τουλάχιστον ένας μαθητής φέρεται να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

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Οι τραυματίες δέχθηκαν τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δημοσιοποιηθεί τα στοιχεία τους.

Συνελήφθη ο ύποπτος

Μετά τους πυροβολισμούς ξεκίνησε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό του δράστη, ο οποίος φέρεται να απομακρύνθηκε από το σημείο κρατώντας το όπλο.

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Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση που αποδίδεται στη Νομαρχία Μανίσα, ο ύποπτος εντοπίστηκε και συνελήφθη από τις δυνάμεις ασφαλείας.

Εικόνες από κάμερα ασφαλείας που δημοσιεύθηκαν σε τουρκικά μέσα φέρονται να καταγράφουν έναν άνδρα να τρέχει σε δρόμο κοντά στο σχολείο, κρατώντας κυνηγετικό όπλο.

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Η ανακοίνωση της Νομαρχίας Μανίσα

Η Νομαρχία Μανίσα επιβεβαίωσε αρχικά ότι οι Αρχές είχαν δεχθεί καταγγελία για πυροβολισμούς σε περιοχή κοντά στο σχολείο.

«Λάβαμε καταγγελία ότι ακούστηκαν πυροβολισμοί σε περιοχή κοντά στο Επαγγελματικό και Τεχνικό Λύκειο Ανατολίας Ιντζί Ουζμέζ στην περιοχή Τουργκουτλού. Μετά την καταγγελία, αστυνομικές και υγειονομικές ομάδες στάλθηκαν στο σημείο και οι έρευνες των ομάδων μας σχετικά με το περιστατικό συνεχίζονται», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

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Το κίνητρο της επίθεσης δεν έχει γίνει γνωστό, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη δικαστική και διοικητική έρευνα.

Οι προηγούμενες επιθέσεις σε σχολεία της Τουρκίας

Το νέο περιστατικό σημειώνεται λίγους μήνες μετά την ένοπλη επίθεση σε λύκειο της Σανλιούρφα, κατά την οποία είχαν τραυματιστεί τουλάχιστον 18 άνθρωποι.

Μία ημέρα αργότερα είχε σημειωθεί νέα αιματηρή επίθεση σε σχολείο στο Καχραμανμαράς, με νεκρούς και δεκάδες τραυματίες.