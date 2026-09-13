Sniper: Άνδρες Ρομά πυροβολούν στον αέρα δίπλα σε παιδιά – Αποκλειστικό βίντεο

Πάλι καλά που έχω κάποιους καλούς φίλους, οι οποίοι φροντίζουν να μου μεταφέρουν υλικό και πληροφορίες για όσα πραγματικά συμβαίνουν στη Δυτική Αττική.

Γιατί, αν κρίνει κανείς αποκλειστικά από τα δελτία Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, μπορεί να πιστέψει ότι η περιοχή έχει μετατραπεί σε… Δυτική Ριβιέρα, κάτι μεταξύ Μονακό και Σεν Τροπέ, όπου όλα κυλούν ήρεμα και ανέφελα.

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Μόνο που η πραγματικότητα έχει τη δυσάρεστη συνήθεια να χαλάει την ειδυλλιακή εικόνα.

Αυτή τη φορά το κάνει μέσα από ένα αποκλειστικό βίντεο που εξασφάλισε το DEBATER. Χάρη, ναι, σε αυτούς τους καλούς φίλους που λέγαμε…

Δείτε το αποκλειστικό βίντεο του DEBATER

Αποκλειστικό βίντεο του DEBATER δείχνει δύο άνδρες να πυροβολούν στον αέρα, ενώ σε μικρή απόσταση βρίσκονται ανήλικα παιδιά.

Πιστόλι, πυροβολισμοί και επευφημίες

Στο επίμαχο υλικό, το οποίο σύμφωνα με τις πληροφορίες του DEBATER έχει καταγραφεί σε περιοχή της Δυτικής Αττικής, εμφανίζεται μία ομάδα ανθρώπων να διασκεδάζει, ενώ δύο άνδρες Ρομά κρατούν πιστόλι και ρίχνουν πυροβολισμούς στον αέρα.

Το όπλο, σύμφωνα με τις πληροφορίες που συνοδεύουν το βίντεο, είναι διαμετρήματος 9 χιλιοστών.

Γύρω τους ακούγονται επευφημίες, ενώ οι δύο άνδρες χαμογελούν και ποζάρουν αυτάρεσκα μπροστά στον φακό που καταγράφει τα… «ανδραγαθήματά» τους. Κάτι σαν σύγχρονοι πιστολέρο της Άγριας Δύσης, μόνο που εδώ δεν βρισκόμαστε σε κινηματογραφικό πλατό.

Το πραγματικό σοκ βρίσκεται λίγα βήματα μακριά

Όσο επικίνδυνη κι αν είναι από μόνη της η εικόνα ανθρώπων που πυροβολούν στον αέρα, το πιο ανησυχητικό στοιχείο του βίντεο βρίσκεται γύρω τους.

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Ανήλικα παιδιά κινούνται σε απόσταση αναπνοής, παρακολουθούν όσα συμβαίνουν και ακολουθούν τους ενόπλους σε κάθε τους βήμα.

Και μία σφαίρα που εκτοξεύεται στον αέρα δεν εξαφανίζεται ως διά μαγείας. Κάποια στιγμή επιστρέφει στο έδαφος, με συνέπειες που κανείς δεν μπορεί να προβλέψει.

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Το ακριβές σημείο και ο χρόνος καταγραφής του περιστατικού δεν έχουν μέχρι στιγμής εξακριβωθεί, όπως δεν έχουν ταυτοποιηθεί και τα πρόσωπα που εμφανίζονται στο βίντεο. Αυτό, όμως, δεν αλλάζει το περιεχόμενο των εικόνων: δύο άνθρωποι χρησιμοποιούν όπλο δίπλα σε παιδιά και συμπεριφέρονται σαν να πρόκειται για απολύτως φυσιολογικό θέαμα.

Η καταγωγή δεν είναι ούτε ενοχή ούτε άλλοθι

Και για να μην παρεξηγούμαστε: το ζήτημα δεν είναι η καταγωγή κανενός.

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Η καταγωγή δεν αποτελεί ούτε απόδειξη ενοχής ούτε άλλοθι. Το ζήτημα είναι η συγκεκριμένη πράξη, οι πυροβολισμοί στον αέρα, η παρουσία ανήλικων παιδιών και η αίσθηση απόλυτης ατιμωρησίας που αποπνέει το βίντεο.

Η Δυτική Αττική και οι κάτοικοί της, Ρομά και μη, δικαιούνται ασφάλεια. Όχι σιωπή, ωραιοποίηση και δελτία Τύπου γραμμένα με… ροζ μελάνι.

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Η ΕΛ.ΑΣ. οφείλει να ερευνήσει το βίντεο

Το συγκεκριμένο υλικό δημιουργεί αυτονόητα ερωτήματα που πρέπει να διερευνηθούν από τις αρμόδιες Αρχές:

Πού και πότε καταγράφηκε; Ποιοι είναι οι άνδρες που πυροβολούν; Είναι νόμιμο το όπλο και πώς βρέθηκε στην κατοχή τους;

Αν το περιστατικό δεν ήταν γνωστό στην ΕΛ.ΑΣ., υπάρχει πλέον οπτικό υλικό που μπορεί να αξιοποιηθεί. Αν ήταν γνωστό, θα είχε ενδιαφέρον να μάθουμε ποιες ενέργειες έγιναν.

Γιατί η δημόσια ασφάλεια δεν είναι άσκηση επικοινωνιακής διαχείρισης. Και οι σφαίρες δεν σταματούν να είναι επικίνδυνες επειδή δεν συμπεριλήφθηκαν σε κάποιο δελτίο Τύπου.

Ο Sniper εντοπίζει και βάζει στη «διόπτρα» του τα καλά, τα στραβά και τα άσχημα, καταγράφοντας όσα οι άλλοι δεν αναφέρουν.