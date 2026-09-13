Ανάβυσσος: Ο Αλκέτ Ριζάι φέρεται να ενεπλάκη στο επεισόδιο με τους πυροβολισμούς

Νέα τροπή παίρνει η έρευνα για τους πυροβολισμούς έξω από beach bar στην Ανάβυσσο, καθώς στο περιστατικό φέρεται να εμπλέκεται ο Αλκέτ Ριζάι.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, η παρουσία του φέρεται να προέκυψε από την εξέταση του βιντεοληπτικού υλικού του καταστήματος, το οποίο οι αστυνομικοί κατάφεραν να αναλύσουν αργά το απόγευμα της Κυριακής.

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Ο κρατούμενος φέρεται να είχε μεταβεί στο beach bar μαζί με δύο ακόμη άτομα, ενώ βρισκόταν εκτός των Φυλακών Δομοκού με άδεια.

Τι φέρεται να κατέγραψε το βίντεο

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το επεισόδιο εκτυλίχθηκε όταν οι περισσότεροι πελάτες είχαν αποχωρήσει και ο ιδιοκτήτης του καταστήματος χαμήλωσε τη μουσική.

Ο Αλκέτ Ριζάι και τα δύο άτομα που τον συνόδευαν φέρεται να βγήκαν στον χώρο στάθμευσης και να έβαλαν δυνατά μουσική από το αυτοκίνητό τους. Ο ιδιοκτήτης τούς έκανε παρατήρηση, καθώς φέρεται να ανησυχούσε για το ενδεχόμενο να ειδοποιηθεί η Αστυνομία.

Ακολούθησε συμπλοκή, κατά τη διάρκεια της οποίας ο Ριζάι φέρεται να έβγαλε όπλο. Τότε, ένας αλλοδαπός εργαζόμενος του καταστήματος φέρεται επίσης να έβγαλε όπλο και να πυροβόλησε προς το μέρος του.

Οι σφαίρες φέρεται να εξοστρακίστηκαν, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο εργαζόμενοι της επιχείρησης.

Οι δύο τραυματίες και τα ευρήματα

Η Άμεση Δράση είχε ενημερωθεί για το περιστατικό περίπου στις 05:15 τα ξημερώματα. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο κατάστημα, δεν εντόπισαν κάποιο άτομο, αλλά βρήκαν δύο κάλυκες και ίχνη αίματος.

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Αργότερα, στο Κέντρο Υγείας Καλυβίων εντοπίστηκαν δύο τραυματίες. Πρόκειται για έναν 20χρονο Έλληνα, ο οποίος έφερε τραύμα από θραύσματα γυαλιού στον αστράγαλο, και έναν 41χρονο υπήκοο Πακιστάν με διαμπερές τραύμα από σφαίρα στη γάμπα.

Και οι δύο φέρεται να εργάζονταν στο beach bar, ενώ οι καταθέσεις που δόθηκαν στις Αρχές παρουσίαζαν διαφορετικές εκδοχές για όσα είχαν προηγηθεί.

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Αναζητείται ο δεύτερος ένοπλος

Μετά το επεισόδιο, ο Αλκέτ Ριζάι και οι δύο συνοδοί του φέρεται να επιβιβάστηκαν σε αυτοκίνητο και να αποχώρησαν από το σημείο.

Από το κατάστημα διέφυγε και ο άνδρας που φέρεται να πυροβόλησε και ο οποίος αναζητείται από την Αστυνομία.

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Για την υπόθεση συνελήφθη ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης με την κατηγορία της ψευδούς κατάθεσης.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο Αλκέτ Ριζάι οφείλει να επιστρέψει στις Φυλακές Δομοκού το πρωί της Δευτέρας. Σε διαφορετική περίπτωση, θα κινηθεί η διαδικασία για να κηρυχθεί δραπέτης.

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Οι νεότερες πληροφορίες και οι ακριβείς ρόλοι των εμπλεκομένων αποτελούν αντικείμενο της συνεχιζόμενης αστυνομικής έρευνας.