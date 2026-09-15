Αποκλειστικό DEBATER – Ζεφύρι: Η στιγμή που άγνωστος γαζώνει ΙΧ – «Ήταν σαν σεισμός» (βίντεο)

Ένοπλη επίθεση σε σταθμευμένο αυτοκίνητο σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Ζεφύρι, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής.

Βίντεο-ντοκουμέντο που εξασφάλισε το DEBATER καταγράφει καρέ-καρέ τις κινήσεις του οχήματος του δράστη, την αναστροφή που πραγματοποιεί και τη στιγμή κατά την οποία εκδηλώνεται η επίθεση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έκανε αναστροφή και άνοιξε πυρ

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου μεταξύ 05:00 και 05:30, στη συμβολή των οδών Παναγίας Γρηγορούσης και Κρήτης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, άγνωστος που επέβαινε σε ΙΧ πλησίασε την κατοικία ενός 48χρονου και άνοιξε πυρ εναντίον αυτοκινήτου που ήταν σταθμευμένο έξω από το σπίτι και ανήκει στη σύζυγό του.

Στο οπτικό υλικό φαίνεται το αυτοκίνητο του δράστη να κινείται επί της οδού Παναγίας Γρηγορούσης και να στρίβει στην οδό Κρήτης.

Στη συνέχεια πραγματοποιεί αναστροφή και, μόλις φτάνει παράλληλα με το σταθμευμένο ΙΧ, από το εσωτερικό του εξαπολύονται πυροβολισμοί προς το όχημα.

Η επίθεση ολοκληρώνεται μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα.

Επτά κάλυκες στο σημείο

Από τα πυρά προκλήθηκαν φθορές στο σταθμευμένο αυτοκίνητο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Αστυνομία ενημερώθηκε για το περιστατικό στις 05:50 και δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο, προκειμένου να πραγματοποιήσουν έρευνα και να συλλέξουν στοιχεία.

Κατά την αυτοψία εντοπίστηκαν συνολικά επτά κάλυκες διαμετρήματος 9 χιλιοστών, οι οποίοι περισυνελέγησαν και εξετάζονται.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επτά κάλυκες των 9 χιλιοστών εντοπίστηκαν μετά τους πυροβολισμούς εναντίον του σταθμευμένου ΙΧ στο Ζεφύρι.

«Λίγο αργότερα να γινόταν, θα έβρισκαν το παιδί μου»

Κάτοικος της περιοχής περιέγραψε στο DEBATER τον τρόμο που προκάλεσαν οι αλλεπάλληλοι πυροβολισμοί στη γειτονιά.

«Λίγο αργότερα να γινόταν, θα έβρισκαν το παιδί μου στην είσοδο. Ήταν τρομερό αυτό. Ήταν σαν να γίνεται σεισμός», ανέφερε χαρακτηριστικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η μαρτυρία αποτυπώνει τον κίνδυνο που δημιουργήθηκε, καθώς η επίθεση σημειώθηκε έξω από κατοικίες και σε ώρα κατά την οποία ορισμένοι κάτοικοι ετοιμάζονταν να ξεκινήσουν την ημέρα τους.

Εξετάζεται διαφορά μεταξύ συγγενικών προσώπων

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, οι Αρχές εξετάζουν εάν η ένοπλη επίθεση συνδέεται με διαφορά μεταξύ συγγενικών προσώπων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η οικογένεια φέρεται να γνωρίζει την ταυτότητα του ατόμου που πυροβόλησε και να προτίθεται να κινηθεί νομικά σε βάρος του.

Οι αστυνομικές Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη, ενώ στο μικροσκόπιο έχει μπει υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής.