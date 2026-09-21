Τραμπ: Σχέδιο 10 δισ. δολαρίων για τη Μέση Ανατολή – Στόχος να μειωθεί η εξάρτηση από τα Στενά του Ορμούζ

Ένα φιλόδοξο σχέδιο δισεκατομμυρίων δολαρίων για την αποκατάσταση των ενεργειακών υποδομών της Μέσης Ανατολής και τη μείωση της εξάρτησης από τα Στενά του Ορμούζ επεξεργάζεται η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η Ουάσινγκτον έχει προτείνει να διαθέσει 5 δισεκατομμύρια δολάρια ως αμερικανική συμμετοχή σε ένα νέο επενδυτικό Ταμείο για έργα ενεργειακών υποδομών στην περιοχή.

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Στόχος είναι αφενός να χρηματοδοτηθεί η αποκατάσταση υποδομών που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν και αφετέρου να αναπτυχθούν ασφαλέστερες εναλλακτικές διαδρομές για τη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου, περιορίζοντας την εξάρτηση των κρατών της περιοχής από τα Στενά του Ορμούζ.

Το PACT των 10 δισ. δολαρίων

Το σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία ενός Ταμείου συνολικού ύψους 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο θα φέρει την ονομασία PACT – Partnership for Allied Trust and Construction.

Οι ΗΠΑ προτείνουν να εισφέρουν τα πρώτα 5 δισ. δολάρια και να εξασφαλιστούν αντίστοιχες συνεισφορές από οκτώ εταίρους τους στη Μέση Ανατολή:

Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Κατάρ, Μπαχρέιν, Κουβέιτ, Ομάν, Ιράκ και Ιορδανία.

Οι συζητήσεις βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη και, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται η αμερικανική εφημερίδα, οι όροι του σχεδίου ενδέχεται να αλλάξουν. Δεν είναι επίσης ακόμη σαφές εάν και πότε οι οκτώ χώρες θα συμφωνήσουν να συμμετάσχουν.

Στο επίκεντρο τα Στενά του Ορμούζ

Κεντρικό στοιχείο του σχεδίου είναι η ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής.

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Ο πόλεμος με το Ιράν έχει προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στην παγκόσμια αγορά ενέργειας, ενώ έχουν πληγεί διυλιστήρια, πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, αγωγοί και τερματικοί σταθμοί φυσικού αερίου.

Παράλληλα, η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ έχει αναδείξει εκ νέου τη στρατηγική εξάρτηση μεγάλου μέρους των εξαγωγών ενέργειας του Κόλπου από τη συγκεκριμένη θαλάσσια δίοδο.

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Η κρίση έχει ήδη ωθήσει χώρες της περιοχής να αναζητούν εναλλακτικές οδούς για τη μεταφορά αργού πετρελαίου, αν και οι διαθέσιμες παρακάμψεις δεν επαρκούν για να εξαλείψουν πλήρως την εξάρτηση από τα Στενά.

Ποιος θα διαχειρίζεται το Ταμείο

Σύμφωνα με το αμερικανικό σχέδιο, τη διαχείριση του PACT θα αναλάβει η U.S. International Development Finance Corporation (DFC), ο ομοσπονδιακός οργανισμός αναπτυξιακής χρηματοδότησης των ΗΠΑ.

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Η επιλογή παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η DFC έχει παραδοσιακά επικεντρωθεί σε επενδύσεις σε αναπτυσσόμενες οικονομίες, ενώ το συγκεκριμένο σχέδιο αφορά και ορισμένες από τις πλουσιότερες πετρελαιοπαραγωγές χώρες του Κόλπου.

Επιφυλάξεις για το σχέδιο πριν υπάρξει ειρήνη με το Ιράν

Το σχέδιο, πάντως, συνοδεύεται και από σοβαρές επιφυλάξεις.

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Αξιωματούχοι από χώρες της Μέσης Ανατολής που μίλησαν στη Wall Street Journal εκτίμησαν ότι η δημιουργία ενός Ταμείου για την ανοικοδόμηση ενεργειακών εγκαταστάσεων, χωρίς προηγουμένως να έχει υπάρξει ειρηνευτική συμφωνία με την Τεχεράνη, ενέχει τον κίνδυνο νέες υποδομές να βρεθούν εκ νέου στο στόχαστρο.

Η σύγκρουση παραμένει ενεργή και οι εντάσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης συνεχίζονται, ενώ η ενεργειακή κρίση έχει επιδεινωθεί από τις διαταραχές στις θαλάσσιες μεταφορές και τις επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις της περιοχής.

Σε κάθε περίπτωση, το PACT βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της πρότασης. Η υλοποίησή του θα εξαρτηθεί τόσο από τη συμμετοχή των οκτώ χωρών όσο και από την εξέλιξη του πολέμου και της ευρύτερης ενεργειακής κρίσης στη Μέση Ανατολή.