Χατζηδάκης από Βρυξέλλες: «Εθνική επιτυχία η αναγνώριση των προσπαθειών μας κατά της γραφειοκρατίας»

«Εθνική επιτυχία» χαρακτήρισε ο Κωστής Χατζηδάκης την αναγνώριση που λαμβάνουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι ελληνικές μεταρρυθμίσεις για τον περιορισμό της γραφειοκρατίας και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης μίλησε τη Δευτέρα στις Βρυξέλλες, στο πλαίσιο ημερίδας για τη δημιουργία της «Συμμαχίας για τη Μείωση της Γραφειοκρατίας σε επίπεδο κρατών-μελών», η οποία διοργανώθηκε με πρωτοβουλία της αυστριακής κυβέρνησης.

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Ο Κωστής Χατζηδάκης προσκλήθηκε να παρουσιάσει την ελληνική εμπειρία και τις μεταρρυθμίσεις που έχουν προωθηθεί τα τελευταία χρόνια για τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό του Δημοσίου και την απλούστευση των συναλλαγών πολιτών και επιχειρήσεων με το κράτος.

«Είναι εθνική επιτυχία ότι τώρα μας καλούν στις Βρυξέλλες για να μιλήσουμε για τις προσπάθειές μας σχετικά με τον περιορισμό της γραφειοκρατίας», τόνισε.

«Οι προσπάθειες αναγνωρίζονται στις Βρυξέλλες»

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης αναφέρθηκε στο gov.gr, στην επιτάχυνση της έκδοσης των συντάξεων, στις γραμμές εξυπηρέτησης 1555 και 1566, καθώς και στον πρόσφατο νόμο με τις 14 παρεμβάσεις για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη.

«Πολλές φορές στην Ελλάδα υποτιμούμε αυτές τις προσπάθειες, αναγνωρίζονται όμως στις Βρυξέλλες, αναγνωρίζονται από την αυστριακή κυβέρνηση που οργάνωσε αυτή την εκδήλωση για να προωθηθεί μια συμμαχία σε πανευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά με τον περιορισμό της γραφειοκρατίας», σημείωσε.

Πάνω από 2.000 ψηφιακές υπηρεσίες στο gov.gr

Στην παρουσίασή του, ο Κωστής Χατζηδάκης αναφέρθηκε αρχικά στην πρόοδο που έχει σημειώσει συνολικά η Ελλάδα μέσω του gov.gr.

Σήμερα διατίθενται περισσότερες από 2.000 ψηφιακές υπηρεσίες, μέσω των οποίων εξυπηρετούνται περίπου 9 εκατομμύρια πολίτες.

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Μόνο κατά τη διάρκεια του 2025 πραγματοποιήθηκαν 2,7 δισεκατομμύρια ψηφιακές συναλλαγές, ενώ περίπου 4 εκατομμύρια ψηφιακά αντίγραφα ταυτοτήτων και αδειών οδήγησης βρίσκονται ήδη στα κινητά τηλέφωνα των πολιτών.

«Η Ελλάδα θεωρείται πλέον παράδειγμα επιτυχίας στον ψηφιακό εκσυγχρονισμό του κράτους. Αλλά η προσπάθειά μας δεν σταματά εδώ», υπογράμμισε.

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Από τις 274.000 εκκρεμείς συντάξεις στους δύο μήνες αναμονής

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης παρουσίασε τέσσερις μεταρρυθμίσεις που προώθησε από διαφορετικά κυβερνητικά χαρτοφυλάκια.

Η πρώτη αφορούσε την αντιμετώπιση των εκκρεμών συντάξεων. Όταν ανέλαβε το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, στις αρχές του 2021, εκκρεμούσαν 174.000 κύριες και 100.000 επικουρικές συντάξεις.

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Με την απλοποίηση της διαδικασίας, την αξιοποίηση των πληροφοριών που είχε ήδη στη διάθεσή του το Δημόσιο, τη συμμετοχή πιστοποιημένων δικηγόρων και λογιστών, την προκαταβολή σύνταξης και τις fast-track διαδικασίες, εκδόθηκαν μέσα σε 28 μήνες 670.000 κύριες και επικουρικές συντάξεις.

Ο μέσος χρόνος αναμονής περιορίστηκε περίπου στους δύο μήνες.

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Το 99,8% των αιτημάτων στο 1555 απαντάται σε λίγες ημέρες

Ο Κωστής Χατζηδάκης αναφέρθηκε επίσης στη δημιουργία του 1555, της ενιαίας γραμμής εξυπηρέτησης για ζητήματα αρμοδιότητας του υπουργείου Εργασίας και του ΕΦΚΑ.

Οι περισσότερες υποθέσεις επιλύονται πλέον άμεσα, ενώ οι πιο σύνθετες παραπέμπονται σε εξειδικευμένους υπαλλήλους, οι οποίοι εξετάζουν κάθε υπόθεση και επικοινωνούν οι ίδιοι με τον πολίτη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, το 99,8% των αιτημάτων απαντάται μέσα σε λίγες ημέρες.

Περιβαλλοντικές άδειες σε λιγότερο από έξι μήνες

Η τρίτη μεταρρύθμιση που ανέδειξε αφορούσε την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

Στο παρελθόν, η έκδοση μιας περιβαλλοντικής άδειας απαιτούσε κατά μέσο όρο περίπου δύο χρόνια, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις η αναμονή έφθανε ακόμη και τα έξι έως οκτώ χρόνια.

Σήμερα, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, οι περιβαλλοντικές άδειες εκδίδονται κατά μέσο όρο σε λιγότερο από έξι μήνες.

Για να επιτευχθεί η επιτάχυνση καταργήθηκαν περιττά στάδια, θεσπίστηκαν δεσμευτικές προθεσμίες και δημιουργήθηκε ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων.

Παράλληλα, αξιοποιούνται πιστοποιημένοι ιδιώτες αξιολογητές, με την τελική απόφαση να εξακολουθεί να ανήκει στις αρμόδιες δημόσιες αρχές.

Οι 14 παρεμβάσεις για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Κωστής Χατζηδάκης στον πρόσφατο νόμο με τις 14 παρεμβάσεις για ένα κράτος πιο φιλικό στους πολίτες.

Για στοιχεία που βρίσκονται ήδη στην κατοχή του Δημοσίου αρκεί πλέον, σε σειρά περιπτώσεων, μια απλή υπεύθυνη δήλωση.

Παράλληλα, οι πολίτες μπορούν να παρακολουθούν ηλεκτρονικά την πορεία των αιτημάτων τους μέσω της νέας ψηφιακής πλατφόρμας.

Πιστοποιημένοι επαγγελματίες θα μπορούν ακόμη να εκδίδουν εκθέσεις και πιστοποιητικά που θα γίνονται αποδεκτά από τη δημόσια διοίκηση, ενώ ενισχύεται ο ρόλος των συμβολαιογράφων ως one-stop shops στις μεταβιβάσεις ακινήτων.

Το DEBATER έχει παρουσιάσει αναλυτικά τη νέα πλατφόρμα που επιτρέπει στους πολίτες να παρακολουθούν την πορεία των υποθέσεών τους με το Δημόσιο.

Περίπου 43 εκατομμύρια λιγότερα δικαιολογητικά κάθε χρόνο

Μέσω της αντικατάστασης δικαιολογητικών που διαθέτει ήδη το Δημόσιο με υπεύθυνες δηλώσεις απλοποιείται περίπου το 40% των διοικητικών διαδικασιών που είναι καταγεγραμμένες στην ψηφιακή πλατφόρμα ΜΙΤΟΣ.

Υπολογίζεται ότι πολίτες και επιχειρήσεις θα χρειάζεται να υποβάλλουν περίπου 43 εκατομμύρια λιγότερα δικαιολογητικά κάθε χρόνο.

Οι παρεμβάσεις αυτές εντάσσονται στην ευρύτερη κυβερνητική προσπάθεια για αλλαγές στη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, την οποία ο Κωστής Χατζηδάκης έχει χαρακτηρίσει «μικρή επανάσταση στη λειτουργία του κράτους».

Εκπρόσωποι 16 κρατών-μελών στην ημερίδα

Στην ημερίδα συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Οικονομία και την Παραγωγικότητα, την Εφαρμογή και την Απλούστευση, Valdis Dombrovskis, ο αντιπρόεδρος της βελγικής κυβέρνησης και υπουργός Οικονομικών και Προϋπολογισμού Vincent Van Peteghem, η Ιταλίδα υπουργός Θεσμικών Μεταρρυθμίσεων και Κανονιστικής Απλοποίησης Maria Elisabetta Alberti Casellati και ο Γερμανός υφυπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Gunther Krichbaum.

Συνολικά στην εκδήλωση εκπροσωπήθηκαν 16 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.