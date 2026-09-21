Πρωτοφανές μέτωπο κατά Τραμπ: CBS, ABC, NBC και Fox «παγώνουν» την κοινή κάλυψη του προέδρου

Σε μια πρωτοφανή κίνηση αλληλεγγύης προς το CNN, τα μεγαλύτερα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα αναστέλλουν την κοινή τηλεοπτική κάλυψη των εκδηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ μέσω του presidential TV pool, μετά την απόφαση του Αμερικανού προέδρου να αποκλείσει CNN, MS NOW και Politico από τον Λευκό Οίκο.

Τα CBS, ABC, NBC και Fox, μαζί με το CNN, αποφάσισαν ότι δεν θα υπάρξει αντικατάσταση του δικτύου που ήταν προγραμματισμένο να αναλάβει την κάλυψη, με αποτέλεσμα να αναστέλλεται στην πράξη η λειτουργία του τηλεοπτικού pool για τις εκδηλώσεις του προέδρου.

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Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σοβαρή κλιμάκωση στη σύγκρουση του Ντόναλντ Τραμπ με μεγάλα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Τι ακριβώς αποφάσισαν CBS, ABC, NBC, Fox και CNN

Η απόφαση δεν σημαίνει ότι τα τηλεοπτικά δίκτυα σταματούν συνολικά να μεταδίδουν ειδήσεις ή ρεπορτάζ για τον Ντόναλντ Τραμπ.

Αφορά το λεγόμενο White House television pool, τον μηχανισμό μέσω του οποίου τα μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα εναλλάσσονται στην κάλυψη του Αμερικανού προέδρου.

Ένα δίκτυο αναλαμβάνει κάθε φορά να διαθέσει κάμερα και συνεργείο στις εκδηλώσεις όπου, λόγω χώρου ή πρακτικών περιορισμών, δεν είναι δυνατό να βρίσκονται όλα τα μέσα. Το υλικό που συγκεντρώνεται διανέμεται στη συνέχεια στα υπόλοιπα δίκτυα.

Ο Μπράιαν Μπόουτον, επικεφαλής του γραφείου της Fox News στην Ουάσιγκτον, ενημέρωσε ότι από σήμερα το τηλεοπτικό pool δεν θα καλύπτει τις προεδρικές εκδηλώσεις που υπάγονται στη συγκεκριμένη διαδικασία και δεν θα οριστεί αντικαταστάτης.

Το CNN επρόκειτο να καλύψει το ταξίδι Τραμπ στη Νέα Υόρκη

Η χρονική στιγμή της σύγκρουσης έχει ιδιαίτερη σημασία.

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Το CNN ήταν το δίκτυο που επρόκειτο να αναλάβει τη Δευτέρα την τηλεοπτική κάλυψη μέσω του pool, συμπεριλαμβανομένης της αναχώρησης του Ντόναλντ Τραμπ από τον Λευκό Οίκο και του ταξιδιού του στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Μετά τον αποκλεισμό του CNN, τα υπόλοιπα δίκτυα αποφάσισαν να μην το αντικαταστήσουν.

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Αυτό σημαίνει ότι το ταξίδι του Αμερικανού προέδρου στη Νέα Υόρκη δεν θα έχει την καθιερωμένη κοινή τηλεοπτική κάλυψη του presidential pool.

«Καμία κυβέρνηση δεν πρέπει να περιορίζει ένα μέσο επειδή διαφωνεί με την κάλυψή του»

Τα δίκτυα έδωσαν και σαφές στίγμα για το σκεπτικό της απόφασής τους.

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Σε κοινή ανακοίνωσή τους, Fox News Media, ABC News, CBS News, CNN και NBC News υπογράμμισαν ότι το κοινό έχει ζωτικό συμφέρον να λαμβάνει ακριβή και ανεξάρτητη ενημέρωση για την κυβέρνηση.

Παράλληλα, ανέφεραν ότι καμία κυβέρνηση δεν πρέπει να περιορίζει την πρόσβαση ενός ειδησεογραφικού οργανισμού επειδή διαφωνεί με τον τρόπο με τον οποίο αυτός την καλύπτει.

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Γιατί ο Τραμπ απέκλεισε CNN, MS NOW και Politico

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι απαγορεύει την πρόσβαση των CNN, MS NOW και Politico στον Λευκό Οίκο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αιτιολόγησε την απόφασή του κατηγορώντας τα συγκεκριμένα μέσα για «fake news» και υποστηρίζοντας ότι δημοσιεύουν «fiction and lies».

Δημοσιογράφοι των τριών οργανισμών βρέθηκαν στη συνέχεια αντιμέτωποι με την εφαρμογή της απόφασης, καθώς τους απαγορεύτηκε η είσοδος στους χώρους του Λευκού Οίκου και δημοσιογραφικές διαπιστεύσεις ανακλήθηκαν.

CNN, MS NOW και Politico μήνυσαν τον Τραμπ

Η σύγκρουση έχει πλέον μεταφερθεί και στις δικαστικές αίθουσες.

CNN, MS NOW και Politico κατέθεσαν κοινή αγωγή εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ και της κυβέρνησής του, υποστηρίζοντας ότι ο αποκλεισμός τους από τον Λευκό Οίκο παραβιάζει τα δικαιώματα που απορρέουν από την Πρώτη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος.

Τα τρία μέσα υποστηρίζουν ότι οι διαπιστεύσεις των δημοσιογράφων τους ανακλήθηκαν εξαιτίας του περιεχομένου της δημοσιογραφικής τους κάλυψης και χωρίς την προβλεπόμενη διαδικασία.

Η υπόθεση κατατέθηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στην Ουάσιγκτον, ενώ τα μέσα ζητούν προσωρινή δικαστική προστασία προκειμένου να αποκατασταθεί η πρόσβασή τους.

Ο Τραμπ ανεβάζει τους τόνους απέναντι στον Τύπο

Ο Αμερικανός πρόεδρος, από την πλευρά του, υπερασπίζεται την απόφασή του.

Ο Τραμπ υποστηρίζει ότι η ενέργειά του δεν αποτελεί επίθεση στην ελευθερία του Τύπου, αλλά ενέργεια εναντίον αυτού που ο ίδιος αποκαλεί «fake news».

Παράλληλα, έχει κλιμακώσει τη ρητορική του, υποστηρίζοντας ότι μέσα που θεωρεί ότι διακινούν ψευδείς ειδήσεις συνιστούν «απειλή για την εθνική ασφάλεια». Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί του περί απειλής για την εθνική ασφάλεια δεν συνοδεύτηκαν από αποδεικτικά στοιχεία.

Μια σύγκρουση με ευρύτερες συνέπειες για τον αμερικανικό Τύπο

Η αντιπαράθεση πλέον ξεπερνά τη σχέση του Λευκού Οίκου με τρεις συγκεκριμένους δημοσιογραφικούς οργανισμούς.

Η απόφαση των μεγαλύτερων τηλεοπτικών δικτύων να μην αντικαταστήσουν το CNN στο presidential pool μετατρέπει την υπόθεση σε συλλογική αντιπαράθεση γύρω από τους κανόνες πρόσβασης του Τύπου στην αμερικανική προεδρία.

Το κρίσιμο ζήτημα που θα κριθεί και δικαστικά είναι κατά πόσο μια κυβέρνηση μπορεί να αποκλείει συγκεκριμένα μέσα από την πρόσβαση στον Λευκό Οίκο εξαιτίας του περιεχομένου της δημοσιογραφικής τους κάλυψης.

Μέχρι τότε, η σύγκρουση Τραμπ και αμερικανικών ΜΜΕ περνά σε ένα νέο και ιδιαίτερα ασυνήθιστο επίπεδο, με τα μεγαλύτερα ανταγωνιστικά τηλεοπτικά δίκτυα των ΗΠΑ να εμφανίζονται ενωμένα απέναντι στον αποκλεισμό ενός μέλους του pool.