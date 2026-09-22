METLEN: Νέα επένδυση 25 εκατ. ευρώ στην ΕΠ.ΑΛ.ΜΕ. για το ανακυκλωμένο αλουμίνιο

Νέα επένδυση ύψους 25 εκατ. ευρώ στην ΕΠ.ΑΛ.ΜΕ. ανακοίνωσε η METLEN, με στόχο την αναβάθμιση της αξιοποίησης ανακυκλωμένου αλουμινίου και την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της στην ευρωπαϊκή βιομηχανία αλουμινίου.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η επένδυση προβλέπει την εγκατάσταση σύγχρονου και υψηλά αυτοματοποιημένου εξοπλισμού διαλογής, επεξεργασίας και τήξης, διευρύνοντας τις παραγωγικές δυνατότητες της ΕΠ.ΑΛ.ΜΕ., την οποία η METLEN χαρακτηρίζει ως τη μεγαλύτερη ανεξάρτητη μονάδα παραγωγής ανακυκλωμένου αλουμινίου στην Ελλάδα.

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Παράλληλα, το έργο σχεδιάζεται ώστε να δημιουργήσει ισχυρότερες συνέργειες με το εργοστάσιο «Αλουμίνιον της Ελλάδος».

Τι αλλάζει στην ΕΠ.ΑΛ.ΜΕ.

Με τον νέο εξοπλισμό, η ΕΠ.ΑΛ.ΜΕ. θα μπορεί να διαχειρίζεται πιο σύνθετες ροές scrap αλουμινίου.

Σε αυτές περιλαμβάνονται νέες κατηγορίες post-consumer scrap, δηλαδή αλουμίνιο που προέρχεται από προϊόντα τα οποία έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής τους και μέχρι σήμερα ήταν δυσκολότερο να επανενταχθούν αποτελεσματικά στην παραγωγική διαδικασία.

Στόχος είναι η METLEN να μπορεί να κινηθεί πιο κοντά στην πηγή προμήθειας του scrap, αποκτώντας πρόσβαση σε μεγαλύτερους όγκους λιγότερο επεξεργασμένου υλικού.

Με αυτόν τον τρόπο, η εταιρεία επιδιώκει να αυξήσει την αξία που δημιουργείται εσωτερικά μέσω της επεξεργασίας, της τεχνολογίας και της βιομηχανικής τεχνογνωσίας.

Η σύνδεση με το «Αλουμίνιον της Ελλάδος»

Κεντρικό στοιχείο του σχεδιασμού είναι η συνεργασία των δύο παραγωγικών μονάδων.

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Η ΕΠ.ΑΛ.ΜΕ. θα λειτουργεί ως κόμβος συλλογής, διαλογής και προεπεξεργασίας scrap, ενώ το «Αλουμίνιον της Ελλάδος» διαθέτει την παραγωγική κλίμακα και τη μεταλλουργική δυνατότητα για την ενσωμάτωση πιο απαιτητικών ροών ανακυκλωμένου μετάλλου σε προϊόντα υψηλότερης αξίας.

Έτσι, σύμφωνα με τη METLEN, η μονάδα παραγωγής πρωτόχυτου αλουμινίου και εκείνη του δευτερόχυτου αλουμινίου μπορούν να λειτουργούν συμπληρωματικά ως ένα περισσότερο καθετοποιημένο παραγωγικό σύστημα.

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Ανακύκλωση αλουμινίου με σημαντικά μικρότερη κατανάλωση ενέργειας

Η επένδυση έχει και περιβαλλοντική διάσταση.

Όπως επισημαίνει η METLEN, η ανακύκλωση αλουμινίου απαιτεί περίπου το 5% της ενέργειας που απαιτείται για την παραγωγή πρωτόχυτου μετάλλου.

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Η μεγαλύτερη αξιοποίηση ανακυκλωμένου αλουμινίου μπορεί, συνεπώς, να περιορίσει την ενεργειακή κατανάλωση και τη χρήση φυσικών πόρων, μειώνοντας παράλληλα το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της παραγωγής.

Το ευρωπαϊκό αποτύπωμα της επένδυσης

Η METLEN εντάσσει την επένδυση και στην ευρύτερη ευρωπαϊκή στρατηγική για βιομηχανική ανθεκτικότητα, στρατηγική αυτονομία και κυκλική οικονομία.

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Η αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του scrap αλουμινίου συνδέεται με την προσπάθεια διατήρησης μεγαλύτερου μέρους των κρίσιμων πρώτων υλών και της προστιθέμενης αξίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με την εταιρεία, το έργο βρίσκεται στην ίδια κατεύθυνση με τις προτεραιότητες που έχουν τεθεί μέσω του Critical Raw Materials Act και του Clean Industrial Deal.

Πάνω από 250.000 τόνους η συνολική παραγωγή

Με την πλήρη ανάπτυξη της επένδυσης, η METLEN εκτιμά ότι το έργο θα συμβάλει ώστε η συνολική παραγωγή να ξεπεράσει τους 250.000 τόνους.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της εταιρείας, αναμένεται να ενισχυθούν τα περιθώρια κέρδους και των δύο εργοστασίων.

Η επένδυση αποτελεί έτσι μέρος της στρατηγικής της METLEN για ένα περισσότερο καθετοποιημένο παραγωγικό μοντέλο, με μεγαλύτερη αξιοποίηση ανακυκλωμένων πρώτων υλών και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των δραστηριοτήτων της στο αλουμίνιο.