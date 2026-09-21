Ισπανία: Κότερο «τίγκα» στην κοκαΐνη – Κατασχέθηκαν 2,1 τόνοι ανοιχτά της Γαλικίας (φωτό)

Περισσότερους από δύο τόνους κοκαΐνης εντόπισαν οι ισπανικές αρχές σε ιστιοπλοϊκό που έπλεε εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από τις ακτές της Γαλικίας, σε μία μεγάλη διεθνή επιχείρηση κατά της διακίνησης ναρκωτικών.

Συγκεκριμένα, οι τελωνειακές αρχές της Ισπανίας κατέσχεσαν 2.100 κιλά κοκαΐνης από ιστιοπλοϊκό υπό πολωνική σημαία, το οποίο εντοπίστηκε περίπου 400 ναυτικά μίλια –περίπου 650 χιλιόμετρα– από τις ακτές της Γαλικίας.

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Το σκάφος, με την ονομασία «Seute Deern», είχε μήκος περίπου 14 μέτρα και, σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές, ήταν ουσιαστικά γεμάτο με το παράνομο φορτίο.

Στο εσωτερικό του εντοπίστηκαν 70 δέματα κοκαΐνης, τα οποία είχαν τοποθετηθεί σε διαφορετικά σημεία του ιστιοπλοϊκού.

Η αξία των ναρκωτικών εκτιμάται από τις ισπανικές αρχές περίπου στα 20 εκατομμύρια ευρώ.

Τα δέματα με περισσότερους από δύο τόνους κοκαΐνης που εντόπισαν οι ισπανικές τελωνειακές αρχές μέσα στο ιστιοπλοϊκό, το οποίο ρυμουλκήθηκε στο λιμάνι του Βίγο, στη βορειοδυτική Ισπανία, στις 21 Σεπτεμβρίου 2026. Το σκάφος, υπό πολωνική σημαία, είχε εντοπιστεί περίπου 400 ναυτικά μίλια από τις ισπανικές ακτές. EPA/SALVADOR SAS

Τέσσερις συλλήψεις πάνω στο σκάφος

Κατά την επιχείρηση συνελήφθησαν τα τέσσερα μέλη του πληρώματος.

Πρόκειται για υπηκόους:

Αργεντινής,

Ουρουγουάης,

Κολομβίας,

Αλβανίας.

Οι τέσσερις τέθηκαν υπό κράτηση, ενώ πραγματοποιήθηκε και πέμπτη σύλληψη στη Χιρόνα στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας.

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Σύμφωνα με τις αρχές, οι συλληφθέντες ερευνώνται για φερόμενα αδικήματα που σχετίζονται με συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, λαθρεμπόριο και διακίνηση ναρκωτικών. Ισπανοί τελωνειακοί ξεφορτώνουν τα δέματα κοκαΐνης από το ιστιοπλοϊκό στο λιμάνι του Βίγο, στη βορειοδυτική Ισπανία, στις 21 Σεπτεμβρίου 2026. Στο υπό πολωνική σημαία σκάφος εντοπίστηκαν περισσότεροι από δύο τόνοι κοκαΐνης. EPA/SALVADOR SAS

Το παρακολουθούσαν από τον Ιούλιο

Η επιχείρηση δεν ξεκίνησε με τον εντοπισμό του φορτίου στον Ατλαντικό.

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Οι ισπανικές αρχές είχαν θέσει το ιστιοπλοϊκό υπό παρακολούθηση ήδη από τον Ιούλιο, όταν απέπλευσε από το Roses της Χιρόνα, στη βορειοανατολική Ισπανία και κοντά στα σύνορα με τη Γαλλία.

Τελικά, το σκάφος εντοπίστηκε εκατοντάδες χιλιόμετρα από τις ακτές της Γαλικίας και προσεγγίστηκε από το πλοίο ειδικών επιχειρήσεων «Petrel I» της ισπανικής τελωνειακής υπηρεσίας.

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Μετά την κατάσχεση του φορτίου, το ιστιοπλοϊκό ρυμουλκήθηκε στο λιμάνι του Βίγο.

Στο μικροσκόπιο κύκλωμα που χρησιμοποιούσε σκάφη αναψυχής

Σύμφωνα με την εκτίμηση της ισπανικής φορολογικής και τελωνειακής αρχής, η υπόθεση συνδέεται με εγκληματικό δίκτυο που φέρεται να ειδικεύεται στη χρησιμοποίηση σκαφών αναψυχής για τη μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών.

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Οι ισπανικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο το συγκεκριμένο δίκτυο να παρείχε υπηρεσίες μεταφοράς ναρκωτικών σε άλλες εγκληματικές οργανώσεις, μεταξύ των οποίων ομάδες από την Ανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια.

Η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη και δεν αποκλείονται νέες συλλήψεις.

Διεθνής επιχείρηση με DEA και ευρωπαϊκές αρχές

Για τον εντοπισμό του σκάφους και την εξάρθρωση του δικτύου υπήρξε συνεργασία υπηρεσιών από διαφορετικές χώρες.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, οι ισπανικές και γαλλικές τελωνειακές αρχές, καθώς και αστυνομικές υπηρεσίες της Πολωνίας και της Βρετανίας.

Στην έρευνα συνέδραμε επίσης η αμερικανική Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών (DEA).

Μέχρι στιγμής οι ισπανικές αρχές δεν έχουν ανακοινώσει από πού προερχόταν η κοκαΐνη, πού φορτώθηκε στο ιστιοπλοϊκό ή ποιος ήταν ο τελικός προορισμός της.

Η επιχείρηση, με την κωδική ονομασία «Doncella», συνεχίζεται με στόχο να αποσαφηνιστεί ολόκληρη η διαδρομή του φορτίου και η δομή του δικτύου που φέρεται να βρισκόταν πίσω από τη μεταφορά του.