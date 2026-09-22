Αρίνα Σαμπαλένκα: «Ξεκούραση και επαναφορά» στην Ελλάδα – Οι φωτογραφίες που ανέβασε

Μερικές ημέρες ξεκούρασης στην Ελλάδα απολαμβάνει η Αρίνα Σαμπαλένκα, η οποία μοιράστηκε με τους εκατομμύρια ακολούθους της στα social media ένα νέο άλμπουμ φωτογραφιών από την παραμονή της στη χώρα μας.

Η Λευκορωσίδα σταρ του τένις συνόδευσε τις εικόνες με τη λιτή φράση «Rest and reset in Greece», δείχνοντας ότι εκμεταλλεύεται την παρουσία της στην Ελλάδα για να χαλαρώσει και να γεμίσει μπαταρίες.

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Βουτιές, ηλιοθεραπεία και ελληνικό ηλιοβασίλεμα

Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Σαμπαλένκα καταγράφει διαφορετικές στιγμές από την ελληνική της απόδραση.

Η τενίστρια ποζάρει δίπλα στη θάλασσα, απολαμβάνει τον ήλιο και τις βουτιές της, ενώ στο άλμπουμ της υπάρχουν επίσης εικόνες από φαγητό, στιγμές προσωπικής περιποίησης και το ελληνικό ηλιοβασίλεμα.

Το μήνυμά της ήταν χαρακτηριστικό:

«Rest and reset in 🇬🇷🫶»

Η παρουσία στη Γλυφάδα με τον Γιώργο Φραγκούλη

Η επίσκεψη της Αρίνα Σαμπαλένκα στην Ελλάδα δεν είχε μόνο χαρακτήρα διακοπών.

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Λίγες ημέρες νωρίτερα είχε βρεθεί στη Γλυφάδα στο πλευρό του συντρόφου της, Γιώργου Φραγκούλη, για την παρουσίαση της νέας σειράς ρούχων του.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Simple Caracters, με τη Σαμπαλένκα να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των φίλων του τένις που βρέθηκαν στον χώρο.

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Η νέα συλλογή του Φραγκούλη ονομάζεται The Gride, με την ονομασία να αποτελεί συνδυασμό των λέξεων «Greek» και «Pride».

Μετά την εκδήλωση, η Σαμπαλένκα φαίνεται πως αποφάσισε να παρατείνει την ελληνική εμπειρία της, αφιερώνοντας χρόνο στην ξεκούραση πριν επιστρέψει στις αγωνιστικές της υποχρεώσεις.