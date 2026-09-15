Μακελειό στην Κωνσταντινούπολη: Τρεις νεκροί από πυροβολισμούς σε κατάστημα – Ένας τραυματίας

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και ακόμη ένας τραυματίστηκε από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν σε κατάστημα στη συνοικία Φατίχ της Κωνσταντινούπολης, μία από τις πλέον πολυσύχναστες τουριστικές περιοχές της πόλης.

Σύμφωνα με το τουρκικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, πριν από τους πυροβολισμούς προηγήθηκε διαπληκτισμός ανάμεσα στον ιδιοκτήτη του καταστήματος και έναν πελάτη.

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Οι αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο και προχώρησαν στη σύλληψη ενός υπόπτου, ενώ διεξάγεται έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του αιματηρού περιστατικού.

Οι πυροβολισμοί κοντά στο Μεγάλο Παζάρι

Το συμβάν σημειώθηκε στο Sofcu Han, μία γνωστή εμπορική στοά στην περιοχή Φατίχ, σε κοντινή απόσταση από το Μεγάλο Παζάρι.

Η συνοικία βρίσκεται στην ευρωπαϊκή πλευρά της Κωνσταντινούπολης και συγκεντρώνει καθημερινά μεγάλο αριθμό κατοίκων και τουριστών, καθώς φιλοξενεί καταστήματα και ορισμένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα της πόλης.

Οι πυροβολισμοί προκάλεσαν μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών, με αστυνομικούς και ασθενοφόρα να φτάνουν στην περιοχή.

Οι πληροφορίες για ανταλλακτήριο συναλλάγματος

Τουρκικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ο διαπληκτισμός φέρεται να εκτυλίχθηκε μέσα σε ανταλλακτήριο συναλλάγματος.

Η συγκεκριμένη πληροφορία, ωστόσο, δεν είχε επιβεβαιωθεί επισήμως μέχρι στιγμής από τις τουρκικές Αρχές.

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Οι πρώτες αναφορές έκαναν λόγο για δύο νεκρούς και δύο τραυματίες, όμως ο απολογισμός αναθεωρήθηκε στη συνέχεια σε τρεις νεκρούς και έναν τραυματία.

Οι εικόνες από το σημείο

Το ιδιωτικό τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων DHA δημοσίευσε φωτογραφίες από το σημείο του περιστατικού.

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Σε μία από αυτές διακρίνεται ένα άτομο να μεταφέρεται με φορείο προς ασθενοφόρο, ενώ στην περιοχή βρίσκονταν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Ένας ύποπτος συνελήφθη επί τόπου, σύμφωνα με το Anadolu. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία των θυμάτων ή τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στον αρχικό διαπληκτισμό.