Μακελειό με 4 νεκρούς και 20 τραυματίες σε σχολείο στην Τουρκία: Αυτοκτόνησε ο δράστης, χαροπαλεύουν 4 άτομα

Νέο μακελειό σε σχολείο της Τουρκία σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης προκαλώντας θλίψη στη γείτονα χώρα μόλις ένα 24ωρο μετά μετά την ένοπλη επίθεση σε σχολείο στο Σιβερέκ.

Το μακελειό έγινε αυτή την φορά στην πόλη Καχραμάνμαρας με τον δράστη να εισβάλει αρχικά στο προαύλιο του σχολείου πυροβολώντας στον αέρα και στην συνέχεια να μπαίνει στο εσωτερικό του κτιρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες τουρκικών μέσων ενημέρωσης για την επίθεση στο Γυμνάσιο Αϊσέρ Τσαλίκ, στην περιοχή Ονικισουμπάτ της Τουρκίας ο δράστης φέρεται να είναι μαθητής της Β’ Γυμνασίου του σχολείου που μπήκε μέσα στο κτίριο με όπλο, πιθανότατα του πατέρα του ο οποίος είναι αστυνομικός και άρχισε να πυροβολεί ασταμάτητα μαθητές και καθηγητές.

Ο κυβερνήτης του Καχραμανμαράς, Μουκερέμ Ουνλούρ, ενημέρωσε ότι υπάρχουν 4 θύματα. Ένας ήταν δάσκαλος και 3 ήταν μαθητές. Από τους 20 τραυματίες, οι 4 βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση και υποβάλλονται σε χειρουργική επέμβαση.

Ο δράστης αυτοκτόνησε πυροβολώντας τον εαυτό του αφού μπήκε μέσα σε δύο τάξεις και πυροβόλησε.

Σοκαριστικά βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο δείχνουν τους μαθητές του σχολείου να τρέχουν να ξεφύγουν ενώ ακούγονται οι πυροβολισμοί. Παιδιά πηδάνε από παράθυρα που βρίσκονται σε μεγάλο ύψος για να σωθούν και κυριαρχεί ο πανικός. ❗️ School Shooting Leaves At Least One Dead, Multiple Injured in Turkiye’s Kahramanmaras – NTV Citing Local Governor



The armed attacker's identity has not yet been determined, as per local media.



It marks the second such incident in ​as ​many ⁠days in Turkiye.



April 15, 2026

Σύμφωνα με το CNN Türk «Αμέσως μετά τους πυροβολισμούς έξω από το σχολείο, έγινε κλήση στη γραμμή άμεσης βοήθειας 112 της Καχραμανμαράς. Στη συνέχεια, στάλθηκαν στο σχολείο πολλά ασθενοφόρα και αστυνομικές δυνάμεις».

Ο δράστης μόλις έφτασε στο σχολείο πυροβόλησε στον αέρα και στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς το εσωτερικό του σχολείου και συνέχισε να πυροβολεί.

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde Ayşer Çalık Ortaokulu'na silahlı saldırı düzenlendiği bildiriliyor.



Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



Saldırıda yaralananlar olduğu belirtiliyor. pic.twitter.com/NTwGx0Zq58 — 𝐉𝐨𝐮𝐫𝐧𝐚𝐥𝐢𝐬𝐭 (@HamdiCelikbas) April 15, 2026

Ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας Γιουσούφ Τεκίν, ο Υπουργός Εσωτερικών Μουσταφά Τσιφτσί και ο Υπουργός Υγείας, Καθηγητής Δρ. Κεμάλ Μεμισόγλου, αναχώρησαν για το Καχραμανμαράς για να επισκεφθούν την περιοχή μετά το νέο περιστατικό στο σχολείο.

#SONDAKİKA Kahramanmaraş’ta bir ortaokulda silah sesleri duyuldu.



Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, okuldaki silahlı saldırıda biri öğretmen 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin yaralandığını açıkladı.https://t.co/aLTFsR9M7z— İhlas Haber Ajansı (@ihacomtr) April 15, 2026

Το περιστατικό σημειώνεται μία ημέρα μετά την ένοπλη επίθεση σε σχολείο στο Σιβερέκ της Σανλιούρφα, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για την ασφάλεια σε σχολικές μονάδες της Τουρκίας.