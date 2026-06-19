Γιατί “πάγωσαν” ξαφνικά οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν – Απειλεί με “ιστορική ήττα” η Τεχεράνη αν παραβιαστεί η συμφωνία

Σε εξέλιξη είναι το διπλωματικό θρίλερ για γερά νεύρα γύρω από την προσωρινή συμφωνία που υπέγραψαν ΗΠΑ και Ιράν, καθώς την τελευταία στιγμή ακυρώθηκε η έναρξη των τεχνικών συνομιλιών στην Ελβετία, που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα.

Εν τω μεταξύ μεταξύ, Ισραήλ και Χεζμπολάχ συνεχίζουν να ανταλλάσσουν πυρά στον Νότιο Λίβανο, παρά την υπογραφή του μνημονίου κατανόησης από τους προέδρους των ΗΠΑ και του Ιράν, ενώ η Τεχεράνη απειλεί με αντίποινα εάν παραβιαστούν οι όροι της συμφωνίας ή η εθνική ασφάλεια της χώρας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Γιατί ακυρώθηκαν ξαφνικά οι συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν

Το πρωί της Παρασκευής 19/6, το ελβετικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι οι συνομιλίες που επρόκειτο να πραγματοποιηθούν την Παρασκευή στο ορεινό θέρετρο Μπούργκενστοκ δεν θα διεξαχθούν τελικά.

Νωρίτερα, ο Λευκός Οίκος είχε ανακοινώσει ότι ο αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δεν θα αναχωρήσει τελικά για την Ελβετία ως τα μεσάνυχτα της Πέμπτης (σ.σ. τοπική ώρα· ως τις 07:00 ώρα Ελλάδας) για να αρχίσει τις διαπραγματεύσεις που έχουν σκοπό να κλειστεί οριστική συμφωνία με το Ιράν. The White House has now confirmed that U.S. Vice President JD Vance will no longer be departing Washington tonight for technical talks Friday in Switzerland with Iran, citing “logistics” involving the delegation from Iran. This announcement follows Israel’s refusal to withdraw… pic.twitter.com/BBGiOotJxs June 19, 2026

«Τα σχέδια για τις επικείμενες τεχνικές συνομιλίες δεν έχουν οριστικοποιηθεί», πάντως «η αμερικανική αντιπροσωπεία είναι προετοιμασμένη να αναχωρήσει με την πρώτη ευκαιρία», σημείωσε ο Λευκός Οίκος.

Ωστόσο, οι λεπτομέρειες «αυτών των διαπραγματεύσεων δεν ήταν ποτέ απλές ούτε προβλέψιμες» και «προς το παρόν, ο αντιπρόεδρος δεν θα αναχωρήσει απόψε», κατά την ανακοίνωση της αμερικανικής προεδρίας.

Μάλιστα, αμερικανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι η απόφαση ελήφθη ενώ ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ βρισκόταν κυριολεκτικά λίγες ώρες πριν από την επιβίβασή του στο Air Force Two.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο κ. Βανς είχε πει νωρίτερα ότι η αντίστροφη μέτρηση ως την παρέλευση της προθεσμίας 60 ημερών για την επίτευξη τελικής συμφωνίας ειρήνης ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν άρχισε χθες κι ότι ανέμενε να μεταβεί στην Ελβετία «αυτό το σαββατοκύριακο», χωρίς όμως να είναι βέβαιος.

Σημειώνεται πως και η αντιπροσωπεία των διαπραγματευτών της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν ανέστειλε το προγραμματισμένο ταξίδι της στην Ελβετία, εξαιτίας της συνέχισης των ισραηλινών επιθέσεων στον νότιο Λίβανο, σύμφωνα το τηλεοπτικό δίκτυο Al Mayadeen με έδρα τον Λίβανο, το οποίο πρόσκειται στη Χεζμπολάχ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από την πλευρά του, το Ιράν συνδέει το θέμα της μη παρουσίας του στην Ελβετία με τις συνεχιζόμενες εχθροπραξίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου και ζητά επιτακτικά την αποχώρηση του ισραηλινού στρατού από τον νότιο Λίβανο, κάτι που το Ισραήλ έχει καταστήσει σαφές ότι δεν πρόκειται να κάνει, περιπλέκοντας ακόμη περισσότερο την κατάσταση.

Πάντως, παρά την ακύρωση της συνάντησης, πηγές που επικαλείται το CNN αναφέρουν ότι οι επαφές μεταξύ των δύο πλευρών συνεχίζονται παρασκηνιακά. Ωστόσο, οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι οι προτάσεις βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο και δεν έχουν εγκριθεί από την ανώτατη ιρανική ηγεσία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν με «ιστορική ήττα»

Σε μήνυμά τους προς τον Ανώτατο ηγέτη του Ιράν, το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) διαμηνύει ότι «το ιρανικό έθνος και οι πολεμιστές του στέκονται σταθεροί σαν βουνό πίσω από τους αξιωματούχους τους», προειδοποιώντας παράλληλα ότι «οποιαδήποτε ύπουλη κίνηση του εχθρού θα οδηγήσει σε μια πολύ μεγαλύτερη ιστορική ήττα».

Οι IRGC τονίζουν ότι «μετά την ήττα του εχθρού στο πεδίο της μάχης και την αναγκαστική υποχώρησή του στην επαιτεία για διαπραγματεύσεις, οι δυνάμεις του παραμένουν πλήρως προετοιμασμένες σε χερσαίο, θαλάσσιο, αεροπορικό και υβριδικό πόλεμο για να προκαλέσουν ένα συντριπτικό πλήγμα με την παραμικρή εντολή του σοφού διοικητή τους εάν ο εχθρός επιχειρήσει να παραβιάσει ξανά τα δικαιώματα του έθνους».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Νωρίτερα, το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν προειδοποίησε ότι έχει ήδη καταρτίσει σχέδιο «αμοιβαίας απάντησης» εάν οι ΗΠΑ παραβιάσουν τη συμφωνία.

Όπως μετέδωσαν ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, το Συμβούλιο διεμήνυσε ότι δεν θα σταματήσει «μέχρι να αποκατασταθούν πλήρως τα δικαιώματα του ιρανικού έθνους».

Προειδοποίησε επίσης ότι, εάν υπάρξει «οποιαδήποτε απόκλιση ή παραβίαση» από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών, θα ενεργοποιηθεί προκαθορισμένο σχέδιο αντίδρασης.

Ο Τραμπ επιμένει να μιλά για «άνευ όρων παράδοση» του Ιράν

Πάντως, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να παρουσιάζει το μνημόνιο ως νίκη. Σε συνέντευξή του στο Axios, υποστήριξε ότι η συμφωνία «πιθανότατα είναι άνευ όρων παράδοση», παρά το γεγονός ότι οι όροι της δείχνουν περισσότερο έναν προσωρινό συμβιβασμό παρά πλήρη υποχώρηση της Τεχεράνης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ακόμη ότι οι ΗΠΑ επικράτησαν πλήρως στο στρατιωτικό πεδίο. «Τους νικήσαμε ολοκληρωτικά στρατιωτικά» ανέφερε, προσθέτοντας ότι το μνημόνιο κατανόησης «πιθανότατα είναι άνευ όρων παράδοση». 🔋 EXCLUSIVE: On the next episode of The Axios Show, President Trump tells @marcacaputo that in the aftermath of the Iran war, there are "no limits" to his power. pic.twitter.com/QrNPh3wPX1— Axios (@axios) June 18, 2026

Ερωτηθείς τι έμαθε για τα όρια της εξουσίας του, απάντησε: «Δεν υπάρχουν όρια». Επίσης, πρόσθεσε πως οι ΗΠΑ «νίκησαν πλήρως στρατιωτικά» το Ιράν.

Παράλληλα, επικαλέστηκε τον ναυτικό αποκλεισμό που είχαν επιβάλει οι αμερικανικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια της κρίσης ως απόδειξη της στρατιωτικής ισχύος των ΗΠΑ. «Ποιος άλλος θα μπορούσε να κάνει έναν τέτοιο αποκλεισμό; Έκανα ναυτικό αποκλεισμό, όπου ούτε ένα πλοίο δεν κατάφερε να περάσει. Μερικά προσπάθησαν. Δεν κράτησε πολύ» δήλωσε.

Στην ίδια συνέντευξη αναγνώρισε και τον λόγο για τον οποίο επέλεξε τη συμφωνία: η συνέχιση των βομβαρδισμών θα κρατούσε κλειστά τα Στενά του Ορμούζ, θα έπληττε την παγκόσμια προσφορά πετρελαίου και, όπως είπε, θα μπορούσε να προκαλέσει «παγκόσμια ύφεση». During an exclusive interview Thursday with The Axios Show, President Trump told Marc Caputo that he’d negotiated a deal to keep the Iran War from turning into a global economic depression, adding that yesterday’s Memorandum of Understanding (MoU) amounted to an “unconditional… pic.twitter.com/H6jQApy9qE— OSINTdefender (@sentdefender) June 19, 2026

Απαντώντας σε όσους τον κατηγορούν ότι δεν υπήρξε αρκετά σκληρός απέναντι στην Τεχεράνη, υποστήριξε ότι η μοναδική εναλλακτική θα ήταν η συνέχιση των βομβαρδισμών για εβδομάδες.

«Ο μόνος τρόπος να γίνω πιο σκληρός, είναι να μπω εκεί για άλλες δύο ή τρεις εβδομάδες και να συνεχίσω να τους βομβαρδίζω αλύπητα. Σωστά; Αλλά τι θα μας έφερνε αυτό; Τα Στενά του Ορμούζ δεν θα ήταν ανοιχτά» υπογράμμισε.