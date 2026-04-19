Θρίλερ με τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν στο Πακιστάν – Αγωνία για την απόφαση της Τεχεράνης και τα 3 βασικά εμπόδια

Σε θρίλερ έχει μετατραπεί το αν θα πραγματοποιηθούν τελικά οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ιράν και ΗΠΑ στο Πακιστάν.

Όπως ανέφερε την Κυριακή 19/4 με ανάρτησή του ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μια αμερικανική ομάδα κατευθύνεται σε συνομιλίες με το Ιράν στο Πακιστάν και ότι η αμερικανική ομάδα διαμορφώνεται – ωστόσο δεν υπάρχει ακόμη επίσημη επιβεβαίωση από το αν θα πραγματοποιηθούν διαπραγματεύσεις με το Ιράν.

Το ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Fars ανέφερε ότι η τελική απόφαση για το εάν το Ιράν θα συμμετάσχει στον δεύτερο γύρο διαπραγματεύσεων «δεν μπορεί ακόμη να επιβεβαιωθεί ή να αποκλειστεί».

Το IRIB, το κύριο ιρανικό κρατικό μέσο ενημέρωσης, είπε επίσης ότι η συμμετοχή του Ιράν στις συνομιλίες δεν είχε ακόμη επιβεβαιωθεί από Ιρανούς αξιωματούχους. Το Fars τόνισε ότι, επικαλούμενο «πηγές εντός του Ιράν», οι οποίες δήλωσαν ότι οι συνολικές προοπτικές για τις συνομιλίες δεν ήταν «ιδιαίτερα θετικές». Πρόσθεσε ότι μια άλλη πηγή δήλωσε «ότι όσο συνεχίζεται ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ, το Ιράν δεν θα εξετάσει καν το ενδεχόμενο δεύτερης συνάντησης στην Ισλαμαμπάντ».

CNN: Τρία βασικά ζητήματα μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν που πρέπει να επιλυθούν

Η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη «απέχουν πολύ από μια τελική συμφωνία», δήλωσε ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην κρατική τηλεόραση το Σάββατο, καθώς η εκεχειρία πρόκειται να λήξει σε λίγες ημέρες.

Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται, αλλά το Ιράν «έγινε λίγο χαριτωμένο». Είχε δηλώσει επανειλημμένα αυτή την εβδομάδα ότι μια συμφωνία με το Ιράν ήταν πολύ κοντά, ισχυριζόμενος ότι η Τεχεράνη έχει κάνει κάποιες βασικές παραχωρήσεις.

Οι ενδείξεις υποδεικνύουν μια σειρά από εμπόδια που πρέπει ακόμη να επιλυθούν — και ο Τραμπ έχει απειλήσει ότι δεν θα παρατείνει την τρέχουσα εκεχειρία , εάν το Ιράν δεν καταλήξει σε συμφωνία.

Εδώ είναι τα κύρια σημεία τριβής:

Η τύχη των αποθεμάτων ουρανίου του Ιράν: Ο Τραμπ υπαινίχθηκε αυτή την εβδομάδα ότι το Ιράν συμφώνησε να στείλει το απόθεμά του σε ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού στις ΗΠΑ, ένας ισχυρισμός που γρήγορα απορρίφθηκε από έναν ανώτερο Ιρανό αξιωματούχο, ο οποίος δήλωσε ότι η απαίτηση ήταν «μη αναμενόμενη».

Το Ιράν έχει περίπου 400 κιλά ουρανίου εμπλουτισμένου κατά 60%. Μια πρόταση που έχει υποβληθεί περιλαμβάνει την αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων με αντάλλαγμα την παράδοση των αποθεμάτων της από την Τεχεράνη.

Το Ιράν ζήτησε σημαντική άρση των κυρώσεων και ξεπάγωμα περιουσιακών στοιχείων άνω των 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων, δήλωσε στο CNN πηγή που γνωρίζει τις διαπραγματεύσεις.

Περιορισμοί στον εμπλουτισμό ουρανίου: Η διάρκεια οποιασδήποτε αναστολής του προγράμματος εμπλουτισμού του Ιράν παραμένει ένα άλλο σημείο διαφωνίας. Ο Ιρανός αξιωματούχος που μίλησε στο CNN απέρριψε τον ισχυρισμό του Τραμπ ότι η Τεχεράνη συμφώνησε να σταματήσει το πρόγραμμα επ’ αόριστον, λέγοντας ότι το Ιράν «δεν θα δεχτεί ποτέ» να αποτελεί «εξαίρεση από το διεθνές δίκαιο».

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών του περασμένου Σαββατοκύριακου, Αμερικανοί διαπραγματευτές πρότειναν μια 20ετή παύση στον εμπλουτισμό ουρανίου από το Ιράν, δήλωσε στο CNN μια πηγή που γνωρίζει τις συζητήσεις. Το Ιράν απάντησε με μια πρόταση για πενταετή αναστολή, την οποία οι ΗΠΑ απέρριψαν, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο.

Επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ: Ο κόσμος άφησε μια ανάσα ανακούφισης την Παρασκευή όταν το Ιράν ανακοίνωσε ότι θα ανοίξει ξανά τη βασική ναυτιλιακή διαδρομή, η οποία ουσιαστικά έχει κλείσει για σχεδόν δύο μήνες.

Αλλά η αναστολή ήταν βραχύβια. Το Ιράν λέει ότι επιβάλλει εκ νέου αυστηρούς περιορισμούς στη ναυτιλία σε απάντηση στη δήλωση του Τραμπ ότι ο αποκλεισμός των ΗΠΑ στα ιρανικά λιμάνια θα συνεχιστεί μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία.

Λευκός Οίκος: Ο Τζέι Ντι Βανς θα πάει στο Πακιστάν

O αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς θα ηγηθεί μιας αμερικανικής αποστολής για συνομιλίες με το Ιράν αύριο στο Πακιστάν, διαβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Ο Τζέι Ντι Βανς, που ήταν επικεφαλής της αμερικανικής αντιπροσωπείας το περασμένο Σαββατοκύριακο, θα είναι παρών, μαζί με τους άλλους δύο απεσταλμένους του προέδρου, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, διευκρίνισε η αμερικανική προεδρία.

Πριν από περίπου μία ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει στο ABC πως ο αντιπρόεδρός του δεν θα πήγαινε στο Ισλαμαμπάντ, επικαλούμενος θέματα ασφαλείας.