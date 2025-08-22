Συναγερμός στο Τελ Αβίβ: Επίθεση με πύραυλο από την Υεμένη
Ήχησαν σειρήνες στην πρωτεύουσα του Ισραήλ
Σειρήνες προειδοποίησης για αεροπορική επίθεση ήχησαν σήμερα στο Τελ Αβίβ, λίγη ώρα αφότου ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εντόπισε πύραυλο εκτοξευμένο από την Υεμένη με κατεύθυνση προς το Ισραήλ.
Στην ανακοίνωση του ο στρατός προσθέτει ότι τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας λειτουργούν για να αναχαιτίσουν την απειλή.
