ΔΙΕΘΝΗ

Συναγερμός στο Τελ Αβίβ: Επίθεση με πύραυλο από την Υεμένη

Ήχησαν σειρήνες στην πρωτεύουσα του Ισραήλ

DEBATER NEWSROOM

Σειρήνες προειδοποίησης για αεροπορική επίθεση ήχησαν σήμερα στο Τελ Αβίβ, λίγη ώρα αφότου ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εντόπισε πύραυλο εκτοξευμένο από την Υεμένη με κατεύθυνση προς το Ισραήλ.

Στην ανακοίνωση του ο στρατός προσθέτει ότι τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας λειτουργούν για να αναχαιτίσουν την απειλή.

