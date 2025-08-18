Συναγερμός στη Νέα Υόρκη: Υποψία για επικίνδυνο αντικείμενο στην Times Square

Ανησυχία προκλήθηκε τη Δευτέρα (18/08) στη Νέα Υόρκη, έπειτα από τον εντοπισμό ενός υπόπτου αντικειμένου στην Times Square, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα αμερικανικά ΜΜΕ.

Μάλιστα η αστυνομία της Νέας Υόρκης ζήτησε από τους πολίτες να αποφύγουν την Times Square στο Μανχάταν «λόγω ενεργής αστυνομικής έρευνας».

Times Square Bomb Threat Video Shows Massive Evacuation in New York City https://t.co/m5x3HVwHTz pic.twitter.com/g200E86DKH— Cedar News (@cedar_news) August 18, 2025

«Αποφύγετε την περιοχή της Δυτικής 43ης Οδού και της 7ης Λεωφόρου στο Μανχάταν… Αναμένετε παρουσία οχημάτων έκτακτης ανάγκης και καθυστερήσεις στην ευρύτερη περιοχή», ανέφερε το τμήμα σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ.

ADVISORY: Due to an active police investigation, avoid the area of West 43rd Street and 7th Avenue in Manhattan within the confines of @NYPDMTS. Expect emergency vehicles and delays in the surrounding area. pic.twitter.com/csoK013son August 18, 2025

Έχει αδειάσει η περιοχή

Άδειο δείχνουν το σημείο εικόνες που κυκλοφορούν στα social media. Κανονικά η περιοχή είναι γεμάτη από οχήματα και πεζούς.

Σε εργαζομένους γραφείων σε κτίριο που βρίσκεται στο κέντρο του αποκλεισμένου τμήματος της λεωφόρου δόθηκε εντολή να απομακρυνθούν από τα παράθυρα, σύμφωνα με το Reuters.