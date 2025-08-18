Ποιος κέρδισε στην Αλάσκα; Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Συναγερμός στη Νέα Υόρκη: Υποψία για επικίνδυνο αντικείμενο στην Times Square

Έχει αδειάσει η περιοχή

DEBATER NEWSROOM
UPD: 19:32

Ανησυχία προκλήθηκε τη Δευτέρα (18/08) στη Νέα Υόρκη, έπειτα από τον εντοπισμό ενός υπόπτου αντικειμένου στην Times Square, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα αμερικανικά ΜΜΕ.

Μάλιστα η αστυνομία της Νέας Υόρκης ζήτησε από τους πολίτες να αποφύγουν την Times Square στο Μανχάταν «λόγω ενεργής αστυνομικής έρευνας».

«Αποφύγετε την περιοχή της Δυτικής 43ης Οδού και της 7ης Λεωφόρου στο Μανχάταν… Αναμένετε παρουσία οχημάτων έκτακτης ανάγκης και καθυστερήσεις στην ευρύτερη περιοχή», ανέφερε το τμήμα σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ.

Άδειο δείχνουν το σημείο εικόνες που κυκλοφορούν στα social media. Κανονικά η περιοχή είναι γεμάτη από οχήματα και πεζούς.

Σε εργαζομένους γραφείων σε κτίριο που βρίσκεται στο κέντρο του αποκλεισμένου τμήματος της λεωφόρου δόθηκε εντολή να απομακρυνθούν από τα παράθυρα, σύμφωνα με το Reuters.

