Στο Μαϊάμι μεταβαίνει ο Ρώσος απεσταλμένος για οικονομικά ζητήματα

Ο Ρώσος απεσταλμένος για οικονομικά ζητήματα, ο Κίριλ Ντμίτριεφ, ανακοίνωσε σήμερα ότι μεταβαίνει στο Μαϊάμι, στις ΗΠΑ, όπου έχει ξεκινήσει ένας κύκλος συνομιλιών στο πλαίσιο των προσπαθειών να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο οποίος εισέρχεται τον Φεβρουάριο στον πέμπτο χρόνο του.

“Καθ’ οδόν προς το Μαϊάμι“, έγραψε ο Ντμίτριεφ σε μήνυμά του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X, στο οποίο πρόσθεσε emoji με ένα περιστέρι και σύντομο βίντεο που δείχνει τον πρωινό ήλιο να περνά μέσα από τα σύννεφα πάνω από μια παραλία με φοίνικες.