Νόμπελ Ιατρικής: Στους Karl Deisseroth, Peter Hegemann και Georg Nagel το φετινό βραβείο

Με το Νόμπελ Ιατρικής και Φυσιολογίας 2026 τιμώνται οι Karl Deisseroth, Peter Hegemann και Georg Nagel για το έργο τους στην Οπτογενετική, ανακοίνωσε το Ινστιτούτο Καρολίνσκα της Στοκχόλμης.

BREAKING NEWS The 2026 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded to Karl Deisseroth, Peter Hegemann and Georg Nagel “for their discoveries concerning light-gated ion channels and optogenetics.” https://t.co/pkDDEBWtkz ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ October 5, 2026

Οι 3 νικητές

Καρλ Ντάισσεροθ

Ο Καρλ Ντάισσεροθ είναι Αμερικανός επιστήμονας και γιατρός, καθηγητής Βιομηχανικής και καθηγητής Ψυχιατρικής και Συμπεριφορικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ. Έχει συνδέσει το όνομά του με την ανάπτυξη της οπτογενετικής, αλλά και με τεχνολογίες που επιτρέπουν τη μελέτη της δομής και της λειτουργίας του εγκεφάλου.

Πίτερ Χέγκεμαν

Ο Πίτερ Χέγκεμαν είναι Γερμανός βιοφυσικός και καθηγητής Πειραματικής Βιοφυσικής στο Πανεπιστήμιο Χούμπολτ του Βερολίνου. Είναι γνωστός για την ανακάλυψη της channelrhodopsin, μιας κατηγορίας φωτοευαίσθητων ιοντικών καναλιών που αποτέλεσε θεμέλιο για την ανάπτυξη της οπτογενετικής.

Γκέοργκ Νάγκελ

Ο Γκέοργκ Νάγκελ είναι Γερμανός βιοφυσικός και καθηγητής Νευροφυσιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Βίρτσμπουργκ. Η έρευνά του επικεντρώνεται στους μικροβιακούς φωτοϋποδοχείς και στην ανάπτυξη εργαλείων που χρησιμοποιούνται στην οπτογενετική.

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Το περσινό Νόμπελ Ιατρικής είχε απονεμηθεί στους Μαίρη Ε. Μπρούνκοφ, Φρεντ Ράμσντελ και Σιμόν Σακαγκούτσι για τις πρωτοποριακές ανακαλύψεις τους σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το ανοσοποιητικό σύστημα διακρίνει τους επικίνδυνους παθογόνους μικροοργανισμούς από τους ίδιους τους ιστούς του οργανισμού.

Η απονομή των υπόλοιπων βραβείων

Την Τρίτη 6 Οκτωβρίου θα ανακοινωθεί το Νόμπελ Φυσικής, την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου το Νόμπελ Χημείας και την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου το Νόμπελ Λογοτεχνίας.

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Την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου θα γίνει γνωστός ο νικητής του Νόμπελ Ειρήνης, ενώ στις 12 Οκτωβρίου θα ανακοινωθεί το Βραβείο Οικονομικών Επιστημών στη μνήμη του Άλφρεντ Νόμπελ.

Το χρηματικό έπαθλο για κάθε βραβείο ανέρχεται φέτος σε 12 εκατομμύρια σουηδικές κορώνες, ποσό που αντιστοιχεί περίπου σε 1,2 εκατομμύρια δολάρια, ανεξάρτητα από το αν το βραβείο απονεμηθεί σε ένα άτομο, σε περισσότερους βραβευθέντες ή σε έναν οργανισμό.