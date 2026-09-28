Ουκρανία: Η Ρωσία χτύπησε κτίριο της Ακαδημίας Επιστημών στο Κίεβο – Άνθρωποι κρέμονται από τα παράθυρα (βίντεο)

Επίθεση με drones στο κέντρο του Κιέβου πραγματοποίησε η Ρωσία, χτυπώντας το κεντρικό κτίριο της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών με ανθρώπους να σκαρφαλώνουν στα παράθυρα για να σωθούν.

Σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν πολλοί νεκροί και τραυματίες.

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Συγκεκριμένα, το πρωί της Δευτέρας, 28 Σεπτεμβρίου ρωσικά drones χτύπησαν το κεντρικό κτίριο της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών στο Κίεβο με βίντεο και εικόνες που δημοσιεύτηκαν να δείχνουν τις τεράστιες φλόγες και τους ανθρώπους να σκαρφαλώνουν στα παράθυρα για να σωθούν.

Drones strike the main building of the National Academy of Science in Kiev: https://t.co/yNdx3rnwzr— Bashkarma🇺🇸🌏🇷🇺 (@Karmabash) September 28, 2026

Από την επίθεση έχουν καταγραφεί πολλοί τραυματίες και διασώστες και η πυροσβεστική έφτασαν άμεσα στο σημείο για να τους βοηθήσουν να κατέβουν από το φλεγόμενο κτήριο.

Lo pseudoesercito ha colpito con droni esplosivi l’Accademia delle Scienze di Kiev. Le persone si aggrappano alle finestre per non finire soffocate o, peggio, arse vive. Zero obiettivi strategici, zero tattica, zero metodo: nella testa di Putin c’è solo terrore, morte e medioevo. https://t.co/dux9nDapNX— Lunacharsky (@silupescu) September 28, 2026

Υπενθυμίζεται ότι, τις προηγούμενες μέρες ρωσικά drones χτύπησαν επιχειρηματικό κέντρο στην πόλη Ντνίπρο της νοτιοανατολικής Ουκρανίας και στοίχησαν τη ζωή σε 3 ανθρώπους, ενώ τουλάχιστον άλλοι 12 τραυματίσθηκαν. Ακόμα στην ανατολική πόλη του Χαρκόβου στην Ουκρανία, 29 άνθρωποι τραυματίσθηκαν, μεταξύ των οποίων 10 ανήλικοι, από ρωσικό πλήγμα με βόμβες ολίσθησης εναντίον κτιρίου κατοικιών, δήλωσε ο δήμαρχος Ιχόρ Τερέχοφ.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έγραψε επίσης για επιθέσεις drones και ζημιές σε κτίρια κατοικιών, τηλεπικοινωνιακές υποδομές και πρατήρια βενζίνης στην πρωτεύουσα χθες το βράδυ (27/9/2026).

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Ένα πλοίο με σημαία Παλάου επλήγη στην περιοχή της Οδησσού, δήλωσε. Περιφερειακές αρχές ανέφεραν πως δύο άνθρωποι τραυματίσθηκαν. Ένα πλοίο με σημαία Παλάου επλήγη στην περιοχή της Οδησσού, δήλωσε. Περιφερειακές αρχές ανέφεραν πως δύο άνθρωποι τραυματίσθηκαν. Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε πλήγματα σε κέντρα δεδομένων στο Κίεβο, λέγοντας ότι παρέχουν στον ουκρανικό στρατό υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας και Ίντερνετ. Ένα κέντρο εφοδιασμού και ένα πλοίο, που μετέφερε είδη για τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, δέχθηκαν επίθεση στην περιοχή της Οδησσού, ανακοίνωσε το υπουργείο.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε πλήγματα σε κέντρα δεδομένων στο Κίεβο, λέγοντας ότι παρέχουν στον ουκρανικό στρατό υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας και Ίντερνετ.

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Ένα κέντρο εφοδιασμού και ένα πλοίο, που μετέφερε είδη για τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, δέχθηκαν επίθεση στην περιοχή της Οδησσού, ανακοίνωσε το υπουργείο.

Πλήγματα της Ουκρανίας στη Ρωσία

Στο μεταξύ, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην περιφέρεια του Κρασνοντάρ, δήλωσε σήμερα ο Βλαντίμιρ Ζελένσκι.

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Ο ουκρανός πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι δύο ρωσικές στρατιωτικές βιομηχανίες στις περιφέρειες της Τούλα και του Βορονέζ επλήγησαν στη διάρκεια της νύκτας.

Ο Ζελένσκι είπε ακόμα σήμερα ότι η Ρωσία έπληξε στην περιοχή της Οδησσού, στη Μαύρη Θάλασσα, ένα πλοίο με σημαία Παλάου.

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Εξάλλου ουκρανός στρατιωτικός διοικητής ανακοίνωσε σήμερα πως οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακατέλαβαν περισσότερα εδάφη από τις ρωσικές δυνάμεις στο βόρειο τμήμα της περιφέρειας του Ντονέτσκ, σε μια επιχείρηση με στόχο να δυσχερανθεί η επίθεση της Μόσχας σε ουκρανικές θέσεις κλειδιά.

Το Τρίτο Σώμα του ουκρανικού στρατού ανακατέλαβε μια περιοχή 51 τετραγωνικών χιλιομέτρων, δήλωσε ο ταξίαρχος Αντρίι Μπιλέτσκι, ο οποίος από τον περασμένο μήνα διοικεί τις επιχειρήσεις στην περιοχή αυτή.

Στη διάρκεια της επιχείρησης με την ονομασία «Βιβάλντι» έχει ανακαταληφθεί συνολικά μια περιοχή 176 τετραγωνικών χιλιομέτρων στο βόρειο τμήμα του Ντονέτσκ, έχουν απελευθερωθεί άλλα τρία χωριά και έχει αποκατασταθεί ο ουκρανικός έλεγχος σε άλλα δύο χωριά, δήλωσε ο Μπιλέτσκι.