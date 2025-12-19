Πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες που αφορούν δημόσια πρόσωπα;
ΔΙΕΘΝΗ

Οδησσός: Επτά νεκροί σε ρωσικό πυραυλικό πλήγμα

Και 15 οι τραυματίες

Οδησσός: Επτά νεκροί σε ρωσικό πυραυλικό πλήγμα
Πηγή φωτογραφίας: STATE EMERGENCY SERVICE
DEBATER NEWSROOM

Ρωσικό πλήγμα με βαλλιστικό πύραυλο προκάλεσε τον θάνατο επτά ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 15 στην περιοχή της Οδησσού, στη Μαύρη Θάλασσα, στην Ουκρανία, ανακοίνωσε σήμερα ο τοπικός κυβερνήτης, προσθέτοντας ότι η επίθεση είχε ως στόχο τις λιμενικές υποδομές.

“Ο εχθρός έπληξε τις λιμενικές υποδομές της περιοχής της Οδησσού: επτά νεκροί, 15 τραυματίες”, έγραψε ο περιφερειακός κυβερνήτης της Οδησσού Όλεγκ Κίπερ, σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

“Αργά το βράδυ, η Ρωσία επιτέθηκε σε λιμενικές υποδομές στην περιοχή της Οδησσού με βαλλιστικούς πυραύλους”, έγραψε ο αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης Ολέκσιι Κουλέμπα στο Telegram. “Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες, επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν. Περίπου 15 τραυματίστηκαν και λαμβάνουν τις πρώτες βοήθειες”.

