Ισπανία: Πρόωρες εκλογές στις 29 Νοεμβρίου ανακοίνωσε ο Πέδρο Σάντσεθ

Πρόωρες εκλογές για τις 29 Νοεμβρίου προκήρυξε σήμερα, Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ.

Αφορμή για την προκήρυξη εκλογών αποτέλεσε η απόρριψη στο Κοινοβούλιο την περασμένη Παρασκευή των δύο διαταγμάτων για τη στέγαση που είχε συντάξει η κυβέρνηση ως απάντηση στην κοινωνική κινητοποίηση που ακολούθησε την έξωση της 87χρονης Μαρικαρμέν Αμπασκάλ στη Μαδρίτη.

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📺 TV en DIRECTO | Sánchez anuncia un adelanto electoral para el 29 de noviembre https://t.co/goIWnfczDf https://t.co/EJ4Zc7vBQO— EL PAÍS (@el_pais) October 5, 2026

Το κόμμα Junts απέρριψε και τα δύο διατάγματα, ενώνοντας τις δυνάμεις του με το PP και το Vox, παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση είχε διαπραγματευτεί μέρος του περιεχομένου τους με τους καταλανικούς αυτονομιστές. Η απόρριψη αυτή πυροδότησε διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα, οι οποίες έβγαλαν στους δρόμους χιλιάδες πολίτες κατά τη διάρκεια του σαββατοκύριακου, απαιτώντας λύσεις στην κρίση στέγασης.

Ο Σάντσεθ αναγνώρισε ότι η κυβέρνηση «έκανε λάθη» και δεν κατάφερε να υλοποιήσει όλα όσα είχε θέσει ως στόχο.

Κάλεσε, ωστόσο, τους πολίτες να επιλέξουν αν θέλουν να «ενταχθούν στο κύμα της ακροδεξιάς που προκαλεί οπισθοδρόμηση όπου κι αν κυβερνά» ή να προσφέρουν στην Ισπανία μια «ευρύτερη προοδευτική πλειοψηφία» και να διασφαλίσουν ότι η χώρα «θα παραμείνει προπύργιο της ειλικρίνειας και της κοινωνικής δικαιοσύνης», ένα «παγκόσμιο πρότυπο για την ειρήνη, τον φεμινισμό και την ευημερία».

Ο Ισπανός πρωθυπουργός αναφέρθηκε ακόμα στα οικονομικά και κοινωνικά επιτεύγματα της κυβέρνησής του, όπως η πρόοδος στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τα κοινωνικά δικαιώματα και η μείωση των ανισοτήτων.

Υπενθύμισε ότι αναγκάστηκε να αντιμετωπίσει κρίσεις χωρίς προηγούμενο, όπως πόλεμοι και γεωπολιτικές αναταραχές, και ότι «πάλεψε εναντίον τυράννων, τεχνο-ολιγαρχών και καθεστώτων που διέπραξαν γενοκτονία».

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Επιπλέον, επέκρινε το γεγονός ότι έπρεπε να αντιμετωπίσει τη «χειρότερη δυνατή αντιπολίτευση», αυτή των κομμάτων PP και Vox, τα οποία έχουν αμφισβητήσει ακόμη και τη νομιμότητά του.

Οι πιο πρόσφατες δημοσκοπήσεις εμφανίζουν το αντιπολιτευόμενο, συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα (PP) να προηγείται των Σοσιαλιστών.

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Παράλληλα οι αναλυτές θεωρούν ότι το πιθανότερο αποτέλεσμα των εκλογών θα ήταν μια κυβέρνηση συνασπισμού μεταξύ του PP και του ακροδεξιού κόμματος Vox. Αν συμβεί αυτό, θα είναι η πρώτη φορά που ακροδεξιό κόμμα συμμετέχει στην κεντρική κυβέρνηση της Ισπανίας μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας στη χώρα έπειτα από τον θάνατο του δικτάτορα Φρανθίσκο Φράνκο.

Ωστόσο ο Σάντσεθ έχει αποδείξει επανειλημμένα την ικανότητά του να εκπλήσσει. Παρά το γεγονός ότι ποτέ το κόμμα του δεν συγκέντρωσε αρκετές ψήφους για να σχηματίσει κυβέρνηση πλειοψηφίας, ο Σάντσεθ έχει καταφέρει να δημιουργήσει μια σειρά εύθραυστων κυβερνητικών συνασπισμών, στους οποίους έχουν συμμετάσχει κόμματα από την άκρα αριστερά ως τους δεξιούς αυτονομιστές, και να παραμείνει στην εξουσία για τρεις συνεχείς θητείες, επί 8 χρόνια συνολικά.