Ρωσία-Ουκρανία: Τρεις τραυματίες από φωτιά που ξέσπασε από συντρίμμια drone στην περιφέρεια Κρασνοντάρ

Μία φωτιά ξέσπασε σε μία βιομηχανική εγκατάσταση στην ρωσική περιφέρεια Κρασνοντάρ από την πτώση συντριμμιών από drone, πλήττοντας μία βιομηχανική εγκατάσταση στην επαρχία Τεμριούκ, ανακοίνωσαν σήμερα, οι περιφερειακές αρχές.

Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν και λαμβάνουν ιατρική φροντίδα, ενώ οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή.

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters