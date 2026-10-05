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ΔΙΕΘΝΗ

Γαλλία: 15χρονος μαθητής ακρωτηριάστηκε στο χέρι από χειροβομβίδα κρότου-λάμψης στη διάρκεια διαδήλωσης (βίντεο)

Το περιστατικό σημειώθηκε στην πόλη Λανς

Γαλλία: 15χρονος μαθητής ακρωτηριάστηκε στο χέρι από χειροβομβίδα κρότου-λάμψης στη διάρκεια διαδήλωσης (βίντεο)
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Ένας 15χρονος μαθητής που διαμαρτυρόταν για τα ερειπωμένα και υποστελεχωμένα σχολεία της Γαλλίας έχασε σήμερα το πρωί το χέρι του στην πόλη Λανς, στο βόρειο τμήμα της χώρας, αφού πήρε στα χέρια του μια χειροβομβίδα κρότου-λάμψης της αστυνομίας, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο τοπικός νομάρχης Φρανσουά-Ξαβιέ Λος.

Η εφημερίδα La Voix du Nord διευκρινίζει ότι ο Λος δήλωσε ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό.

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500 σχολεία κλειστά

Οι διαδηλώσεις σε εθνικό επίπεδο και οι αποκλεισμοί υπογραμμίζουν το τεταμένο κοινωνικό κλίμα στη χώρα καθώς η κυβέρνηση της Γαλλίας επιχειρεί να περάσει έναν προϋπολογισμό λιτότητας για το 2027. Η απόδοση του γαλλικού κρατικού ομολόγου δεκαετούς διάρκειας ξεπέρασε για λίγο το 5% την περασμένη εβδομάδα –το υψηλότερο επίπεδο από το 2002– καθώς οι διαδηλώσεις ενέτειναν τις ανησυχίες των επενδυτών σχετικά με τη δημοσιονομική πορεία της χώρας.

Από 400 έως και 500 σχολεία αναμένεται να παραμείνουν πλήρως ή μερικώς κλειστά σήμερα (05.10.2026) σε όλη τη χώρα από το σύνολο των 3.700 σχολείων, όπως δήλωσε χθες το απόγευμα ο υπουργός Παιδείας Εντουάρ Ζεφρέ.

Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν στα τέλη Σεπτεμβρίου από ένα σχολείο σε προάστιο του Παρισιού ως διαμαρτυρία για τις ελλείψεις εκπαιδευτικών και στη συνέχεια εξαπλώθηκαν σε όλη τη χώρα.

«Προτεραιότητά μας είναι να αποκαταστήσουμε την τάξη», δήλωσε σήμερα στο δίκτυο CNews η κυβερνητική εκπρόσωπος Μοντ Μπρεζόν.

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Ο Ζεφρέ ανακοίνωσε ότι 24 σχολεία πυρπολήθηκαν ή λεηλατήθηκαν και ότι 78 υπάλληλοι του εθνικού εκπαιδευτικού συστήματος τραυματίστηκαν από την έναρξη των διαδηλώσεων.

Σήμερα το δίκτυο BFMTV πρόβαλε πλάνα με συμπλοκές αστυνομικών με μαθητές στη Λιλ της βόρειας Γαλλίας.

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Από την περασμένη Δευτέρα περίπου 5.000 άνθρωποι, κυρίως έφηβοι, συνελήφθησαν σε όλη τη χώρα και δεκάδες τραυματίστηκαν.

Καθηγητές και μέλη του κοινού δέχτηκαν επίθεση ενώ οι καταστροφές σε περιουσίες εκτιμάται ότι ανέρχονται σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ.

Ο επικεφαλής της αστυνομίας Πατρίς Φορ σε ανοιχτή του επιστολή που δημοσιεύτηκε το Σάββατο στο Χ ανέφερε ότι αυτοί που ξεκίνησαν τις διαδηλώσεις δεν τις ελέγχουν πλέον και κάλεσε τους μαθητές να άρουν τους αποκλεισμούς και να προτιμήσουν την ειρηνική διαμαρτυρία.

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Μολαταύτα μαθητικές ενώσεις έχουν κάνει έκκληση για να πραγματοποιηθούν αύριο διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα.

Αξιωματούχοι ασφαλείας εκφράζουν φόβους ότι ειδικά μια οργανωμένη διαδήλωση διαμαρτυρίας στο κεντρικό Παρίσι κινδυνεύει να σημαδευτεί από βία εν μέσω της ανησυχίας ότι ακροαριστερές και αναρχικές οργανώσεις πιθανόν να πάρουν τον έλεγχο των διαδηλώσεων.

Η γενικής γραμματέας της του εργατικού συνδικάτου CGT δήλωσε σήμερα στο δίκτυο TF1 ότι τα μέλη του θα συμμετάσχουν στις αυριανές διαδηλώσεις «για να προστατεύσουν τους μαθητές του Λυκείου».

«Εχουμε σοκαριστεί από αυτά που έχουμε δει τις τελευταίες δέκα ημέρες και από την άνευ προηγουμένου επιχείρηση καταστολής που έχει οργανώσει η κυβέρνηση κατά των διαδηλώσεων από τους μαθητές Λυκείου», δήλωσε η ίδια.

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