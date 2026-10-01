Πούτιν: «Όλο το φάσμα των όπλων» αν απειληθεί το Καλίνινγκραντ – Προειδοποιήσεις στη Δύση

Το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει η Ρωσία «όλο το φάσμα των όπλων» που διαθέτει, εάν απειληθεί το Καλίνινγκραντ, έθεσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν, σε παρέμβασή του στο Φόρουμ Βαλντάι την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου.

Ο Ρώσος πρόεδρος υποστήριξε ότι η Μόσχα δεν σχεδιάζει να επιτεθεί σε κανέναν, αλλά θα αντιδράσει σε περίπτωση επιθετικής ενέργειας. Παράλληλα, δήλωσε ότι δεν μπορεί να υπάρξει απόλυτη βεβαιότητα πως τα όπλα μαζικής καταστροφής δεν θα χρησιμοποιηθούν ποτέ, επισημαίνοντας την ανάγκη να αποτραπεί ένα τέτοιο σενάριο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι τοποθετήσεις του περιλάμβαναν επίσης αιχμές κατά της Δύσης για τη στήριξη στην Ουκρανία, αναφορές στις διεθνείς συγκρούσεις και σχόλια για το Ιράν και τα Στενά του Ορμούζ.

Η προειδοποίηση για το Καλίνινγκραντ

Μιλώντας στο φόρουμ διεθνών εμπειρογνωμόνων για τη Ρωσία στη Μόσχα, ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι η χώρα του θα εξετάσει τη χρήση ολόκληρου του φάσματος του οπλοστασίου της, εφόσον απειληθεί ο ρωσικός θύλακας του Καλίνινγκραντ στη Βαλτική.

Η προειδοποίηση διατυπώθηκε υπό αυτόν τον συγκεκριμένο όρο, με τον ίδιο να επαναλαμβάνει ότι η Ρωσία θα απαντήσει εάν δεχθεί επιθετική ενέργεια.

«Μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί ποτέ;»

Σε ξεχωριστή αναφορά του στα όπλα μαζικής καταστροφής, ο Πούτιν υπογράμμισε ότι η πιθανότητα χρήσης τους δεν μπορεί να αποκλειστεί με βεβαιότητα.

«Μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι αυτό το όπλο δεν θα χρησιμοποιηθεί ποτέ; Φυσικά όχι. Πρέπει να το έχουμε αυτό κατά νου και να το αποφύγουμε», δήλωσε.

Με την τοποθέτησή του έθεσε ζήτημα αποτροπής ενός καταστροφικού σεναρίου, χωρίς να ανακοινώσει απόφαση χρήσης τέτοιων όπλων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατηγορεί τη Δύση για άμεση εμπλοκή στην Ουκρανία

Ο Ρώσος πρόεδρος υποστήριξε ότι η Ουκρανία δεν θα μπορούσε να πραγματοποιεί επιθέσεις βαθιά στο εσωτερικό της Ρωσίας χωρίς τεχνική υποστήριξη από τη Δύση.

Κατά τον ίδιο, η υποστήριξη αυτή ισοδυναμεί με άμεση εμπλοκή στη σύγκρουση. Πρόσθεσε ότι η χρήση της Ουκρανίας ως μεσάζοντα από όσους επιθυμούν να πολεμήσουν τη Ρωσία συνιστά απειλή για τη χώρα του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δηλώσεις αυτές αποτυπώνουν τη θέση της Μόσχας για τη δυτική συνδρομή προς το Κίεβο.

Τι είπε για τα ξένα εργοστάσια όπλων

Αναφερόμενος στα εργοστάσια εκτός Ρωσίας που παράγουν όπλα για την Ουκρανία, ο Πούτιν δήλωσε ότι η Μόσχα δεν βρίσκεται στα πρόθυρα επίθεσης εναντίον τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο, σημείωσε ότι πρόκειται για δραστηριότητα την οποία πρέπει να παρακολουθούν στενά οι ρωσικές στρατιωτικές υπηρεσίες και οι υπηρεσίες πληροφοριών.

Εκτιμά ότι οι διεθνείς συγκρούσεις θα συνεχιστούν

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν χαρακτήρισε «εξαιρετικά πιθανή» τη συνέχιση των διεθνών συγκρούσεων τα επόμενα χρόνια, συνδέοντάς την με τις θεμελιώδεις αλλαγές που συντελούνται παγκοσμίως.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως υποστήριξε, οι αλλαγές αυτές και οι ευκαιρίες που δημιουργούν ενισχύουν τις φιλοδοξίες και την προθυμία ανάληψης κινδύνων με στόχο μεγάλα οφέλη.

Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι η κατάσταση θα βελτιωθεί όσο θα υποχωρεί αυτό που ο ίδιος χαρακτήρισε ηγεμονία της Δύσης, επιμένοντας ότι πρέπει να αποφευχθούν καταστροφικά σενάρια.

Αναφορά στο Ιράν και στα Στενά του Ορμούζ

Σχετικά με τη Μέση Ανατολή, ο Ρώσος πρόεδρος εξέφρασε την ελπίδα ότι τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν ανοιχτά για τη ναυτιλία.

Επίσης, δήλωσε ότι ελπίζει πως οι κυρώσεις κατά του Ιράν θα αρθούν τελικά.

Παρακολουθήστε όλες τις εξελίξεις και τις διεθνείς ειδήσεις στο DEBATER.