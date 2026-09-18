Μόσχα και AfD στο ίδιο τραπέζι για το ρωσικό φυσικό αέριο – Στο επίκεντρο και ο Nord Stream

Προετοιμασίες για μια συνάντηση με αντικείμενο την πιθανή επανέναρξη των προμηθειών ρωσικού φυσικού αερίου προς τη Γερμανία έχουν ξεκινήσει ο κορυφαίος οικονομικός απεσταλμένος του Βλαντίμιρ Πούτιν και η ηγεσία της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD), σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του Reuters.

Δύο πηγές με γνώση του σχεδίου ανέφεραν στο διεθνές πρακτορείο ότι οι συζητήσεις αφορούν μια πιθανή συνάντηση ήδη από τον Μάρτιο του 2027.

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Στο τραπέζι αναμένεται να βρεθούν ο Κιρίλ Ντμίτριεφ, οικονομικός απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου και επικεφαλής του Russian Direct Investment Fund, καθώς και οι συμπρόεδροι της AfD Άλις Βάιντελ και Τίνο Κρουπάλα.

Εκπρόσωποι της AfD και του Ντμίτριεφ αρνήθηκαν να σχολιάσουν τις πληροφορίες στο Reuters.

Στο τραπέζι ακόμη και ο Nord Stream

Σύμφωνα με το Reuters, οι σχεδιαζόμενες συνομιλίες θα μπορούσαν να εξετάσουν ακόμη και την επαναλειτουργία των ρωσικών αγωγών Nord Stream.

Πιθανοί τόποι για τη συνάντηση φέρονται να είναι το Ισραήλ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ή η Ινδία.

Μία από τις πηγές ανέφερε, ωστόσο, ότι για να πραγματοποιηθεί η συνάντηση θα πρέπει προηγουμένως να έχει συμφωνηθεί ένα πλαίσιο ειρήνης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Πριν από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022 και τις κυρώσεις που ακολούθησαν, η Ρωσία κάλυπτε περισσότερο από το ένα τρίτο των γερμανικών εισαγωγών αργού πετρελαίου και πάνω από το μισό των εισαγωγών φυσικού αερίου.

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Οι διοργανωτές ήθελαν και Γουίτκοφ – Κούσνερ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αμερικανική διάσταση του σχεδίου.

Σύμφωνα με μία από τις πηγές του Reuters, οι διοργανωτές θα ήθελαν στη συνάντηση να συμμετάσχουν και οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ.

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Ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος, ωστόσο, ξεκαθάρισε στο πρακτορείο ότι οι δύο άνδρες δεν έχουν ενημερωθεί ούτε έχουν προσκληθεί στην προτεινόμενη συνάντηση.

Ο Ντμίτριεφ είχε βρεθεί νωρίτερα μέσα στον Σεπτέμβριο στη Μόσχα σε συνάντηση με τους δύο Αμερικανούς εκπροσώπους.

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Η θέση της AfD για το ρωσικό αέριο

Η AfD υποστηρίζει εδώ και καιρό την αποκατάσταση των οικονομικών σχέσεων της Γερμανίας με τη Ρωσία και την επιστροφή στις εισαγωγές φθηνότερης ρωσικής ενέργειας.

Η Άλις Βάιντελ είχε δηλώσει στο Reuters τον Ιούνιο ότι τάσσεται υπέρ του τερματισμού του μποϊκοτάζ στο ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο, υποστηρίζοντας ότι η «φθηνή ενέργεια από τη Ρωσία» αποτέλεσε παράγοντα της επιτυχίας του «Made in Germany».

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Η AfD, πάντως, δεν συμμετέχει στη γερμανική κυβέρνηση και δεν έχει αρμοδιότητα να αποφασίσει την ενεργειακή πολιτική της χώρας. Συνεπώς, ακόμη και αν πραγματοποιηθεί η συνάντηση, δεν συνεπάγεται από μόνη της επανέναρξη των ρωσικών προμηθειών.

Αντιδράσεις στη Γερμανία

Η προοπτική επιστροφής στο ρωσικό φυσικό αέριο προκαλεί ήδη αντιδράσεις στη γερμανική πολιτική σκηνή.

Ο βουλευτής των Πρασίνων Μίχαελ Κέλνερ δήλωσε στο Reuters ότι η Γερμανία δεν πρέπει να εξαρτηθεί ξανά ενεργειακά από τη Ρωσία, επικαλούμενος το κόστος της ενεργειακής κρίσης.

Από την πλευρά του, ο Χριστιανοδημοκράτης βουλευτής Ρόντεριχ Κίζεβετερ υποστήριξε ότι η επαναλειτουργία του Nord Stream θα δημιουργούσε κινδύνους για την ευρωπαϊκή ασφάλεια.

Η συζήτηση αποκτά πρόσθετη πολιτική βαρύτητα μετά τις πρόσφατες εκλογικές επιτυχίες της AfD, την ώρα που οι σχέσεις με τη Μόσχα και η στήριξη της Γερμανίας προς την Ουκρανία παραμένουν κεντρικά ζητήματα της γερμανικής πολιτικής αντιπαράθεσης.