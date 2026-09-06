Πούτιν με Γουίτκοφ και Κούσνερ: Τρεις ώρες «εξαιρετικά ειλικρινών» συνομιλιών – Επόμενος σταθμός το Κίεβο

Περισσότερες από τρεις ώρες διήρκεσε η συνάντηση του Βλαντίμιρ Πούτιν με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ στο Κρεμλίνο, με επίκεντρο την αναζήτηση τρόπων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Η ρωσική πλευρά χαρακτήρισε τις συνομιλίες «εποικοδομητικές» και «εξαιρετικά ειλικρινείς», ωστόσο μετά την ολοκλήρωσή τους δεν ανακοινώθηκε κάποια συμφωνία ή συγκεκριμένη διπλωματική πρόοδος.

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Οι δύο απεσταλμένοι του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, παρουσίασαν στον Ρώσο πρόεδρο «μια σειρά από ιδέες» για μια πιθανή διευθέτηση της σύγκρουσης, χωρίς να δημοσιοποιηθεί το περιεχόμενό τους.

«Συνομιλίες σε πνεύμα εμπιστοσύνης»

Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ, ο οποίος συμμετείχε στη συνάντηση, ανέφερε ότι οι Αμερικανοί απεσταλμένοι είχαν προετοιμαστεί σχολαστικά για την επίσκεψη και επανέλαβαν την επιθυμία της Ουάσιγκτον να τερματιστούν γρήγορα οι εχθροπραξίες.

«Η συζήτηση ήταν εποικοδομητική, εξαιρετικά ειλικρινής και σε πνεύμα εμπιστοσύνης», δήλωσε ο Ουσακόφ μετά τις συνομιλίες, οι οποίες διήρκεσαν περίπου τρεις ώρες και δέκα λεπτά.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του Κρεμλίνου, οι δύο πλευρές εξέτασαν πιθανούς δρόμους προς μία πολιτική διευθέτηση, χωρίς να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες για τις αμερικανικές προτάσεις.

Ο Πούτιν μίλησε για «πρόοδο» των ρωσικών δυνάμεων

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Πούτιν υποστήριξε ότι οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν να σημειώνουν πρόοδο στα μέτωπα της Ουκρανίας και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η Μόσχα θα πετύχει τους στόχους της.

Επανέλαβε, παράλληλα, τη ρωσική θέση περί αντιμετώπισης των «βαθύτερων αιτίων» της σύγκρουσης, μία διατύπωση που χρησιμοποιεί σταθερά το Κρεμλίνο στις διαπραγματευτικές του τοποθετήσεις.

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Ο ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου, Κίριλ Ντμίτριεφ, χαρακτήρισε την αποστολή των Γουίτκοφ και Κούσνερ στη Μόσχα «σημαντική ειρηνευτική επίσκεψη». Ο ίδιος, όπως και ο Ουσακόφ, ήταν παρών στις συνομιλίες.

Στο Κίεβο για συνάντηση με τον Ζελένσκι

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι αναχώρησαν από τη Μόσχα λίγο μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, χωρίς να κάνουν δηλώσεις.

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Επόμενος σταθμός τους είναι το Κίεβο, όπου αναμένεται να συναντηθούν με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και να του μεταφέρουν τις θέσεις που διατύπωσε ο Πούτιν.

Η απουσία ανακοίνωσης για κάποια συγκεκριμένη συμφωνία δείχνει ότι, παρά την αναθέρμανση της διπλωματικής κινητικότητας, σημαντικές διαφορές εξακολουθούν να χωρίζουν τη Μόσχα και το Κίεβο ως προς τους όρους για τον τερματισμό του πολέμου.

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Ο Πούτιν επαίνεσε τις προσπάθειες του Τραμπ

Κατά την έναρξη της συνάντησης, ο Ρώσος πρόεδρος αναφέρθηκε θετικά στις διπλωματικές πρωτοβουλίες του Ντόναλντ Τραμπ.

«Δεν έχει σταματήσει τις προσπάθειές του να βοηθήσει στην επίτευξη συμφωνίας και να συμβάλει στη διευθέτηση της ρωσο-ουκρανικής σύγκρουσης», είπε ο Πούτιν για τον Αμερικανό ομόλογό του.

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Ο Τραμπ είχε αφήσει να εννοηθεί ότι η Ουάσιγκτον επεξεργάζεται μία νέα πρόταση για τη διευθέτηση της σύγκρουσης, χωρίς να παρουσιάσει δημοσίως τις λεπτομέρειές της.

Τριήμερη παύση των επιθέσεων στις δύο πρωτεύουσες

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι ο Πούτιν έδωσε εντολή στις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις να μην πραγματοποιήσουν πλήγματα εναντίον του Κιέβου για τρεις ημέρες, με στόχο να διασφαλιστεί η μετακίνηση των Αμερικανών διαπραγματευτών.

Αντίστοιχα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία δεν θα εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον της Μόσχας έως τη Δευτέρα.

Η προσωρινή αυτή παύση αφορά τα πλήγματα στις δύο πρωτεύουσες και δεν συνιστά ευρύτερη κατάπαυση του πυρός στα μέτωπα του πολέμου, όπου οι στρατιωτικές επιχειρήσεις συνεχίζονται.