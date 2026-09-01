Ευρωπαϊκό μέτωπο κατά της Ρωσίας για τη Λειψία – Στήριξη Μητσοτάκη και νέες κυρώσεις ζητά ο Μακρόν

Σε νέα, ιδιαίτερα επικίνδυνη φάση εισέρχονται οι σχέσεις Γερμανίας και Ρωσίας, μετά την επίσημη απόδοση από το Βερολίνο στη Μόσχα της απόπειρας επίθεσης με οπλισμένο μη επανδρωμένο αεροσκάφος στο αεροδρόμιο Λειψίας/Χάλε.

Η γερμανική κυβέρνηση ανακοίνωσε σειρά διπλωματικών και πολιτικών αντιμέτρων, ενώ η Ρωσία απορρίπτει κατηγορηματικά τις κατηγορίες και προειδοποιεί ότι οι ενέργειες του Βερολίνου «δεν θα μείνουν χωρίς συνέπειες».

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Το περιστατικό σημειώθηκε στις αρχές Αυγούστου στο αεροδρόμιο Λειψίας/Χάλε, όπου εντοπίστηκε ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος που έφερε εκρηκτικά κοντά σε ουκρανικό μεταγωγικό αεροπλάνο.

Την ίδια ώρα, ευρωπαϊκές χώρες συσπειρώνονται στο πλευρό της Γερμανίας, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδας, τη Σουηδία να καλεί για εξηγήσεις τον Ρώσο πρέσβη και τον Εμανουέλ Μακρόν να τάσσεται υπέρ νέων κυρώσεων.

Η επίθεση στο αεροδρόμιο της Λειψίας

Ο μηχανισμός εξουδετερώθηκε προτού προκαλέσει έκρηξη, ενώ οι γερμανικές Αρχές ξεκίνησαν έρευνα για τις συνθήκες της απόπειρας και τους ανθρώπους που φέρονται να βρίσκονταν πίσω από αυτή.

Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, η γερμανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι τα διαθέσιμα αστυνομικά και πληροφοριακά στοιχεία οδηγούν στο συμπέρασμα πως πρόσωπα που συμμετείχαν στην επιχείρηση ενεργούσαν για λογαριασμό ρωσικών κρατικών υπηρεσιών.

Το Βερολίνο χαρακτηρίζει το περιστατικό υβριδική επίθεση, εντάσσοντάς το σε ένα ευρύτερο μοτίβο ενεργειών που αποδίδει στη Ρωσία και περιλαμβάνει σαμποτάζ, παραπληροφόρηση και επιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές.

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Κλείνει το τελευταίο ρωσικό προξενείο στη Γερμανία

Ως απάντηση, η γερμανική κυβέρνηση αποφάσισε να κλείσει από τις 18 Σεπτεμβρίου το ρωσικό γενικό προξενείο στη Βόννη, το τελευταίο που εξακολουθεί να λειτουργεί στη χώρα.

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Παράλληλα, ανακοινώθηκε το κλείσιμο του ρωσικού πολιτιστικού κέντρου «Σπίτι της Ρωσίας» στο Βερολίνο.

Η γερμανική κυβέρνηση σχεδιάζει επίσης να προτείνει την προσθήκη νέων Ρώσων υπηκόων στους ευρωπαϊκούς καταλόγους κυρώσεων, ενισχύοντας περαιτέρω την πίεση προς τη Μόσχα.

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Η Μόσχα απορρίπτει τις κατηγορίες και απειλεί με αντίποινα

Η ρωσική πρεσβεία στη Γερμανία χαρακτήρισε τις κατηγορίες του Βερολίνου «ανυπόστατες, παράλογες και αντίθετες με την κοινή λογική».

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Σύμφωνα με τη ρωσική πλευρά, οι ισχυρισμοί εξυπηρετούν την Ουκρανία, τη «μιλιταριστική πτέρυγα» της ευρωπαϊκής πολιτικής ελίτ και τις βιομηχανίες όπλων.

Ο Ρώσος πρέσβης απέρριψε εμφατικά την εμπλοκή της χώρας του και υποστήριξε ότι τα μέτρα που ανακοίνωσε το Βερολίνο αποτελούν «άνευ προηγουμένου κλιμάκωση στις ρωσογερμανικές σχέσεις».

Προειδοποίησε, μάλιστα, ότι οι αποφάσεις της Γερμανίας δεν θα παραμείνουν χωρίς συνέπειες, επιρρίπτοντας εκ των προτέρων την πλήρη ευθύνη στη γερμανική κυβέρνηση.

Μητσοτάκης: «Οι προσπάθειες εκφοβισμού δεν θα πετύχουν»

Την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδας στη Γερμανία εξέφρασε μέσω ανάρτησής του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν», ανέφερε, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα παραμένει σταθερή και θα διατηρήσει αξιόπιστη αποτρεπτική δύναμη για την προστασία των πολιτών και της ασφάλειάς της.

Η Σουηδία καλεί τον Ρώσο πρέσβη για εξηγήσεις

Στο πλευρό της Γερμανίας τάχθηκε και η Σουηδία, η οποία ανακοίνωσε ότι θα καλέσει τον Ρώσο πρέσβη στη Στοκχόλμη για να εκφράσει την έντονη διαμαρτυρία της.

Ο Σουηδός πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον δήλωσε ότι η χώρα του βρίσκεται σε πλήρη αλληλεγγύη με τη Γερμανία και την Ουκρανία, καταδικάζοντας τη συμπεριφορά που αποδίδεται στη Μόσχα.

Νέες ευρωπαϊκές κυρώσεις ζητά ο Μακρόν

Την επιβολή πρόσθετων ευρωπαϊκών κυρώσεων στη Ρωσία υποστήριξε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, εκφράζοντας επίσης την πλήρη αλληλεγγύη της Γαλλίας προς τη Γερμανία.

«Αυτές οι υβριδικές επιθέσεις πληθαίνουν στην Ευρώπη. Δεν μπορούν να μένουν χωρίς απάντηση», ανέφερε ο Γάλλος πρόεδρος.

Ο Μακρόν υπογράμμισε ακόμη την ανάγκη διατήρησης της ευρωπαϊκής ενότητας και συνέχισης της στήριξης προς την Ουκρανία, διαβεβαιώνοντας ότι η Γαλλία θα εξακολουθήσει να διαδραματίζει ενεργό ρόλο.

Οι εξελίξεις στη Λειψία προκαλούν πλέον τη σοβαρότερη διπλωματική κρίση των τελευταίων ετών μεταξύ Βερολίνου και Μόσχας, με την αντιπαράθεση να επεκτείνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και το ενδεχόμενο νέων κυρώσεων να βρίσκεται στο τραπέζι.