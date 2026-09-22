Τραμπ στον ΟΗΕ: Μετονομάζει την AI σε «Σούπερ Νοημοσύνη» – Απειλές σε Ιράν και Κούβα

Σε μία ομιλία γεμάτη βαρύγδουπες ανακοινώσεις και ευθείες απειλές, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ότι στα επίσημα έγγραφα των ΗΠΑ η Τεχνητή Νοημοσύνη θα αναφέρεται πλέον ως «Σούπερ Νοημοσύνη».

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε ακόμη στους πολέμους στην Ουκρανία και το Ιράν, προέβλεψε την πτώση του καθεστώτος της Κούβας, προανήγγειλε την κατασκευή δύο στρατιωτικών βάσεων στη Γροιλανδία και επιτέθηκε με σφοδρότητα στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.

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«Σούπερ Νοημοσύνη» αντί για Τεχνητή Νοημοσύνη

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι όλα τα επίσημα έγγραφα της αμερικανικής κυβέρνησης θα χρησιμοποιούν στο εξής τον όρο «Σούπερ Νοημοσύνη» αντί για «Τεχνητή Νοημοσύνη».

«Από αυτή τη στιγμή, όλα τα έγγραφα των ΗΠΑ και, ευελπιστώ, όλου του κόσμου, θα αλλάξουν για να χρησιμοποιούν τον πιο ακριβή όρο “Σούπερ” αντί για “Τεχνητή”. Επομένως, είναι Σούπερ Νοημοσύνη», ανέφερε.

Παράλληλα, απέρριψε για ακόμη μία φορά τις προειδοποιήσεις σχετικά με τους κινδύνους που συνοδεύουν τη ραγδαία ανάπτυξη της συγκεκριμένης τεχνολογίας, χαρακτηρίζοντάς τες «φάρσα».

Ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να επιβραδύνει την ανάπτυξη της AI, υποστηρίζοντας ότι η τεχνολογία αυτή θα αποδειχθεί σημαντικότερη ακόμη και από τη Βιομηχανική Επανάσταση.

«Δεν θα φρενάρω την ανάπτυξη μιας τεχνολογίας που θα είναι μεγαλύτερη από τη Βιομηχανική Επανάσταση», τόνισε.

«Σύντομα» συμφωνία Ρωσίας και Ουκρανίας

Αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία, ο πρόεδρος των ΗΠΑ εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία με τη Ρωσία σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα.

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«Εργαζόμαστε πολύ στενά με τους ηγέτες της Ρωσίας και της Ουκρανίας και θα διευθετήσουμε αυτό το θέμα. Θα συμβεί, νομίζω, νωρίτερα απ’ όσο περιμένετε», δήλωσε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει προχωρήσει και στο παρελθόν σε αντίστοιχες προβλέψεις, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει επιτευχθεί συνολική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

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«Η Κούβα θα πέσει»

Ιδιαίτερα επιθετικός εμφανίστηκε ο Τραμπ απέναντι στην κυβέρνηση της Κούβας, προβλέποντας ότι το κομμουνιστικό καθεστώς του νησιού θα καταρρεύσει.

«Το κομμουνιστικό καθεστώς είναι υπό πίεση, την ισχυρότερη που έχει βιώσει ποτέ. Θα πέσει», ανέφερε, χωρίς να διευκρινίσει με ποιον τρόπο εκτιμά ότι θα επέλθει η αλλαγή.

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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την Αβάνα, προσθέτοντας ότι η κυβέρνησή του επιθυμεί μια «αλλαγή εκ βάθρων».

«Ο κομμουνισμός δεν θα έρθει ποτέ στην Αμερική, αλλά η ελευθερία θα έρθει στην Κούβα», είπε.

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Κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης αναφοράς, η αντιπροσωπεία της Κούβας αποχώρησε από την αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης.

Δύο μεγάλες στρατιωτικές βάσεις στη Γροιλανδία

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κατασκευάσουν δύο μεγάλες στρατιωτικές βάσεις στη Γροιλανδία.

Η ανακοίνωση έγινε μετά τη συμφωνία της Ουάσιγκτον με τη Δανία και την κυβέρνηση του αρκτικού νησιού για την ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην περιοχή.

«Θα ξεκινήσουμε αμέσως να αναπτύσσουμε μια σημαντική στρατιωτική παρουσία στα κατάλληλα σημεία. Θα κατασκευάσουμε δύο πολύ μεγάλες βάσεις», προανήγγειλε.

Η Γροιλανδία αποτελεί περιοχή αυξανόμενης γεωστρατηγικής σημασίας, λόγω της θέσης της στην Αρκτική και του ανταγωνισμού μεταξύ ΗΠΑ, Ρωσίας και Κίνας.

Επίθεση στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο

Από τα πυρά του Αμερικανού προέδρου δεν ξέφυγαν διεθνείς οργανισμοί και θεσμοί, τους οποίους χαρακτήρισε «αριστερούς» και «υπέρ της παγκοσμιοποίησης».

Ιδιαίτερα σφοδρή ήταν η επίθεσή του στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, το οποίο χαρακτήρισε «ανεξέλεγκτο θεσμό».

«Καλώ όλες τις χώρες μέλη του ΔΠΔ να αποσυρθούν επισήμως και αμέσως από αυτόν τον ανεξέλεγκτο θεσμό», δήλωσε, κάνοντας λόγο για μια «μοχθηρή ομάδα ανθρώπων».

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ δεν θα επιτρέψουν να οδηγηθούν Αμερικανοί στρατιώτες σε «δίκες-παρωδία» ενώπιον ενός, όπως το χαρακτήρισε, «αντιαμερικανικού δικαστηρίου».

Η απειλή για «εξάλειψη» του Ιράν

Στο πλέον επιθετικό σημείο της ομιλίας του, ο Τραμπ προειδοποίησε ότι θα μπορούσε να «εξαλείψει» την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, εάν δεν επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία.

«Πρέπει να λάβω μια σημαντική απόφαση. Να γίνει μια συμφωνία με το Ιράν που θα τους επιτρέψει να ανοικοδομήσουν και να δημιουργήσουν μια πολύ σπουδαιότερη χώρα απ’ ό,τι ήταν ποτέ; Ή να εξαλείψω την Ισλαμική Δημοκρατία, και γρήγορα;», διερωτήθηκε.

Συνεχίζοντας, χρησιμοποίησε ακόμη πιο σκληρή γλώσσα:

«Να τους οδηγήσω στην κόλαση χωρίς πιθανότητα επιβίωσης και χωρίς ελπίδα για μελλοντικό μεγαλείο επί γενιές;».

Παρά τις απειλές, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι τελικά θα επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.

Έξω από την έδρα του ΟΗΕ είχαν συγκεντρωθεί διαδηλωτές κατά της ιρανικής κυβέρνησης, κρατώντας πλακάτ υπέρ της ελευθερίας και της δημοκρατίας.

Οι συναντήσεις του Τραμπ στη Νέα Υόρκη

Μετά την ομιλία του, ο Ντόναλντ Τραμπ επρόκειτο να πραγματοποιήσει σειρά διμερών και πολυμερών επαφών με τουλάχιστον 11 ηγέτες.

Στο πρόγραμμά του περιλαμβάνονταν συναντήσεις με τον Βρετανό πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ, τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τη μεταβατική πρόεδρο της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροδρίγκες, την πρωθυπουργό της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν και τον πρωθυπουργό της Γροιλανδίας Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν.

Παράλληλα, προγραμματίστηκαν συνομιλίες με εκπροσώπους των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της Σαουδικής Αραβίας, του Ομάν, του Μπαχρέιν, του Κουβέιτ και του Κατάρ.