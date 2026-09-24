52 χρόνια Νέα Δημοκρατία: Πότε και πού θα πραγματοποιηθεί η επετειακή εκδήλωση

Μεγάλη επετειακή εκδήλωση για τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυσή της διοργανώνει η Νέα Δημοκρατία τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του κόμματος, η εκδήλωση θα αρχίσει στις 18:00 και θα πραγματοποιηθεί στο παλιό αμαξοστάσιο της ΟΣΥ, στη συμβολή των οδών Πειραιώς και Ερμού, στην Αθήνα.

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Η Νέα Δημοκρατία ιδρύθηκε το 1974 από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή και φέτος συμπληρώνει 52 χρόνια παρουσίας στην πολιτική ζωή της χώρας.

Η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας

Στη λιτή ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου αναφέρεται:

«Τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 18:00, η Νέα Δημοκρατία διοργανώνει μεγάλη επετειακή εκδήλωση για τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυσή της.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο παλιό αμαξοστάσιο ΟΣΥ, Πειραιώς και Ερμού, Αθήνα».

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα της εκδήλωσης και τις παρουσίες που αναμένονται σε αυτή δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστές.