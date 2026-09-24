Τουρκία: Σεισμός μεγέθους 5,4 Ρίχτερ στην Σανλιούρφα

Η Υπηρεσία Αντιμετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων (AFAD) ανακοίνωσε ότι στις 10:40 σημειώθηκε σεισμός μεγέθους 5,4 βαθμών, με επίκεντρο την περιοχή Καρακιοπρού της Σανλιούρφα στη νοτιοανατολική Τουρκία.

Μετά τον σεισμό πολλοί άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους στο Ντιγιαρμπακίρ, τη Σανλιούρφα, το Αντιγιαμάν και το Γκαζιαντέπ, περιοχές που βρίσκονται πολύ κοντά στο επίκεντρο του προηγούμενου καταστροφικού σεισμού το 2023.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, ο σεισμός έγινε αισθητός και στη Συρία και το Ιράκ.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ο σεισμός σημειώθηκε σε βάθος 7,39 χιλιομέτρων.

Ο κυβερνήτης της Σανλιούρφα Χασάν Σιλντάκ εξέφρασε τις ευχές του για γρήγορη ανάρρωση και ανέφερε πως «από την πρώτη επιτόπια επιθεώρηση, προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για απώλειες ζωών ή καταστροφές. (…) Οι έρευνες στην περιοχή συνεχίζονται».