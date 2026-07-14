Σοκαριστική υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας στο Ηράκλειο: 65χρονος ξυλοκόπησε την σύντροφο του live στο Tik Tok

Ακόμη ένα τρομακτικό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στο Ηράκλειο όταν 65χρονος μετέδωσε live στο Tik Tok τον άγριο ξυλοδαρμό της 28χρονης συντρόφου του.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του flashnews.gr, χρήστης του Τικ Tok είδε σε βίντεο στο συγκεκριμένο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, τον 65χρονο Κρητικό να χτυπάει την 28χρονη. Στη συνέχεια, κάλεσε στο 112 και κατήγγειλε όσα είδε, με τις αστυνομικές αρχές να πηγαίνουν στο σπίτι, που βρίσκεται σε περιοχή του δήμου Μαλεβίζιου και να συλλαμβάνουν τον άνδρα.

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Ο 65χρονος μάλιστα, χτυπούσε την 28χρονη, μπροστά στην 16χρονη κόρη του. Η 28χρονη δεν επιθυμούσε ποινική δίωξη, ωστόσο οι αστυνομικές αρχές ενήργησαν αυτεπάγγελτα και προχώρησαν στη σύλληψή του για ενδοοικογενειακή βία.

Κατά τις ίδιες πηγές, δυστυχώς αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο συγκεκριμένος απασχολεί τις αρχές για ενδοοικογενειακή βία, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι η 28χρονη διαθέτει panic button.