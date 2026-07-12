Πρωτοφανές περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στην Κρήτη: Ταξίδεψε από την Γερμανία για να βρει και να ξυλοκοπήσει την πρώην του

Ένα απίστευτο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε σε ξενοδοχειακή μονάδα στην Κρήτη όταν 25χρονη Γερμανίδα ξυλοκοπήθηκε από το πρωήν σύντροφο της,

Σύμφωνα με το Cretalive.gr, πίσω από το αιματηρό περιστατικό βρίσκεται η προηγούμενη σχέση της 25χρονης με έναν 27χρονο Γερμανό. Οι δυο τους είχαν σχέση για περίπου έξι χρόνια, όμως η σχέση τους φέρεται να είχε προβλήματα, ενώ η γυναίκα έχει αναφέρει πως είχαν σημειωθεί και περιστατικά βίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το ζευγάρι είχε χωρίσει τον περασμένο Φεβρουάριο. Μετά τον χωρισμό, ο 27χρονος ταξίδεψε στην Ταϊλάνδη προκειμένου να εκπαιδευτεί στο κικ μπόξινγκ, ενώ η 25χρονη συνέχισε τη ζωή της και ξεκίνησε νέα σχέση.

Η νεαρή γυναίκα ταξίδεψε στην Κρήτη για διακοπές μαζί με τον 19χρονο σύντροφό της και επέλεξαν ξενοδοχείο στην περιοχή της Αμμουδάρας. Ωστόσο, φαίνεται πως ένα στοιχείο που είχε παραμείνει από το παρελθόν έμελλε να οδηγήσει στην τραγωδία.

Η 25χρονη και ο πρώην σύντροφός της διατηρούσαν κοινό λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με αποτέλεσμα εκείνος να ενημερωθεί για διαδικτυακή παραγγελία φαγητού που είχε πραγματοποιήσει η γυναίκα. Στην παραγγελία εμφανιζόταν η διεύθυνση του ξενοδοχείου και ο αριθμός της σουίτας όπου διέμενε.

Όταν βρήκε το ξενοδοχείο της πρώην, εντόπισε την σουίτα 604 και μπούκαρε από την περίφραξη της πισίνας. Ο 19χρονος νυν προσπάθησε να τον απωθήσει, αλλά ο 27χρονος «μποξέρ» τον έβγαλε νοκ-άουτ. Όταν λίγο αργότερα συνήλθε, άκουσε τα ουρλιαχτά της συντρόφου του, την οποία ο πρώην χτυπούσε με βιαιότητα. Έτρεξε κατά πάνω του για να τον απωθήσει και να τον αποτρέψει.

Ο 27χρονος κατάφερε να διαφύγει-στο μεταξύ είχε μαζευτεί κόσμος- όμως κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών, οι αστυνομικοί του ΑΤ Μαλεβιζίου τον εντόπισαν μέσα σε μία ώρα. Ο 27χρονος φέρεται να ετοιμαζόταν να φύγει γιατί πιάστηκε με τη βαλίτσα στο χέρι.

Ο νεαρός Γερμανός αντιμετωπίζει μεταξύ άλλων κακουργηματική δίωξη και πήρε προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας Ηρακλείου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τι λέει ο 27χρονος

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive, ο 27χρονος ισχυρίζεται πως δεν είχε σκοπό να χτυπήσει την πρώην σύντροφό του, αλλά η πρόθεσή του ήταν να της μιλήσει. Όπως λέει ο ίδιος η νεαρή γυναίκα τον είχε χωρίσει με ένα e-mail και δεν του είχε δοθεί ποτέ η δυνατότητα να συζητήσουν.

Παραδέχθηκε, ωστόσο, πως κακώς πήδηξε τον φράχτη της πισίνας για να την προσεγγίσει και να της ζητήσει να μιλήσουν. Σύμφωνα πάντα με τους ισχυρισμούς του 27χρονου, η νεαρή γυναίκα γλίστρισε στον χώρο της πισίνας και έπεσαν μαζί, ενώ επιμένει πως ποτέ δεν την κλώτσησε όπως καταγγέλλει εκείνη.