Eurostat: Σημαντική μείωση του ελληνικού δημόσιου χρέους, η μεγαλύτερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Αισθητή αποκλιμάκωση κατέγραψε το δημόσιο χρέος της Ελλάδας κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Eurostat. Η χώρα παρουσίασε σημαντική βελτίωση τόσο ως προς τον λόγο χρέους προς ΑΕΠ όσο και ως προς το συνολικό ύψος του χρέους, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη ετήσια μείωση μεταξύ όλων των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η μεγαλύτερη μείωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Ειδικότερα, το ελληνικό δημόσιο χρέος διαμορφώθηκε στο 143,5% του ΑΕΠ, έναντι 152,9% το πρώτο τρίμηνο του 2025. Η ετήσια πτώση κατά 9,4 ποσοστιαίες μονάδες αποτελεί τη μεγαλύτερη που καταγράφηκε στην ΕΕ για το συγκεκριμένο διάστημα.

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Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η εικόνα σε βάθος πενταετίας. Από το ιστορικό υψηλό του 212,9% του ΑΕΠ, που είχε καταγραφεί το πρώτο τρίμηνο του 2021 εν μέσω της πανδημίας, ο δείκτης έχει μειωθεί συνολικά κατά 69,4 ποσοστιαίες μονάδες, γεγονός που αποτυπώνει τη σταδιακή αποκλιμάκωση του ελληνικού χρέους τα τελευταία χρόνια.

Μειώθηκε και το συνολικό ύψος του χρέους

Η βελτίωση δεν περιορίζεται μόνο στο ποσοστό του χρέους ως προς το ΑΕΠ, αλλά καταγράφεται και σε απόλυτους αριθμούς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το δημόσιο χρέος ανήλθε στα 360 δισ. ευρώ στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2026, παρουσιάζοντας μείωση μεγαλύτερη των 6 δισ. ευρώ σε σύγκριση με τα 366 δισ. ευρώ που είχαν καταγραφεί τον Μάρτιο του 2025.

Η Ελλάδα εξακολουθεί να έχει το υψηλότερο χρέος στην ΕΕ

Παρά τη σημαντική αποκλιμάκωση, η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται στην κορυφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ.

Ωστόσο, η διαφορά από τη δεύτερη χώρα της λίστας, την Ιταλία, έχει περιοριστεί αισθητά. Η Ιταλία εμφανίζει χρέος που αντιστοιχεί στο 138,9% του ΑΕΠ, ενώ ακολουθούν:

Γαλλία: 117,6%

117,6% Βέλγιο: 109,1%

109,1% Ισπανία: 101,6%

Η εικόνα στην υπόλοιπη Ευρώπη

Τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι η ελληνική επίδοση ξεχωρίζει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς οι περισσότερες χώρες κινήθηκαν προς την αντίθετη κατεύθυνση.

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Συνολικά, 19 από τα 27 κράτη-μέλη κατέγραψαν αύξηση του λόγου χρέους προς ΑΕΠ, με αποτέλεσμα ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αυξηθεί κατά 1,5 ποσοστιαία μονάδα. Αντίθετα, μόνο οκτώ χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, εμφάνισαν μείωση του σχετικού δείκτη.

Τι σημαίνει η αποκλιμάκωση του χρέους

Οικονομικοί αναλυτές επισημαίνουν ότι η συνεχής μείωση του δημόσιου χρέους βελτιώνει τη δημοσιονομική εικόνα της χώρας και ενισχύει την αξιοπιστία της στις διεθνείς αγορές.

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Παράλληλα, συμβάλλει στη συγκράτηση του κόστους δανεισμού του Δημοσίου και δημιουργεί ευνοϊκότερες συνθήκες για τη χρηματοδότηση της οικονομίας. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στον συνδυασμό της δημοσιονομικής πειθαρχίας, της αύξησης του ονομαστικού ΑΕΠ και της σταδιακής μείωσης του συνολικού ύψους του χρέους.